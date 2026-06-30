「さんぽ」の一言に逃げる犬！犬にもアウトドア派とインドア派がいた！正反対な柴犬兄妹の日常がたまらなく愛おしい【作者に聞く】
【漫画】「犬すべてが散歩好きだとは限らない」のエピソードに爆笑！
2匹の柴犬と暮らしながら、子育てや日々の出来事を漫画にして発信しているコレユウコトリトリ(@yuko_toritori)さん。犬といえば散歩好きというイメージを持っていた作者だったが、一緒に暮らし始めて知ったのは「犬すべてが散歩好きとは限らない」という衝撃の事実だった。
■散歩の気配で即避難!?
兄妹の柴犬を迎えてから、初めて知ることばかりだったという作者。その中でも一番驚いたのが、兄蔵くんの散歩嫌いである。散歩へ行く雰囲気を察知した瞬間、ソファの下へ一直線。「犬は散歩が大好き」というイメージがあっただけに、その素早い避難行動に思わず拍子抜けしたという。
■兄はインドア、妹はアウトドア!?
一方、妹子ちゃんは散歩も外遊びも大好き。庭を元気いっぱい駆け回る妹子ちゃんとは対照的に、兄蔵くんはベランダの窓を開けても「ぼくは結構です」と言わんばかりに背中を向け、お外拒否を貫く。まるでアウトドア派とインドア派が同じ家に暮らしているような光景だ。
兄蔵くんについて作者は、「散歩自体は多分嫌いではないと思うのですが、散歩デビューのときからハーネスがどうしても慣れないようで…」と説明。「『さんぽ』の3文字の言葉が聞こえると表情が瞬時に警戒モードに変わります」と、その徹底ぶりを明かした。
■言い換えても全部お見通し
散歩へ誘うときは、「さんぽ」という言葉を避け、「ウォーキング」「おでかけ」など微妙に表現を変えているそうだ。しかし、「ハーネスとリードを取り出す際のわずかな物音でも察するらしく、そこはさすが犬と言うか…。ワードを変えてもあまり意味はないかもしれません」と苦笑い。人間の作戦は、どうやら兄蔵くんにはお見通しらしい。
■毎日開催される"かわいい祭"
散歩大好きな妹子ちゃんと、マイペースな兄蔵くんでは歩くペースもまったく違う。妹子ちゃんはどんどん進みたいタイプ、兄蔵くんは寄り道を楽しみながら歩くタイプのため、多頭引きリードを試したところ「予想通り大変なことになりました(笑)」とのこと。現在は家族で1人1匹を担当し、都合が合わない日は2回に分けて散歩しているという。
作者は、兄妹犬との暮らしについて「漫画に描いているほかのエピソードも初めて知った発見です。柴犬兄妹が思っていたよりも人間っぽいことに驚きつつ、そういうところを発見するたびに、我が家では連日“かわいい祭”が開催されています！」と笑顔で語った。犬好きなら思わず「あるある！」とうなずきたくなる、ほほえましいエピソードが詰まった作品である。
■取材協力：コレユウコトリトリ(@yuko_toritori)
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