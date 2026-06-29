【40代・50代】運動しているけど痩せない…。意外にも“日常の活動量”がカギだった
ウォーキングをしている。ジムにも通っている。それなのに体重が思うように変わらない。そんな悩みを抱えている人は少なくありません。「もっと運動量を増やした方がいいのかな」と考えがちですが、実は見直したいのは運動以外の時間かもしれません。
ダイエットにおいては運動そのものだけでなく、一日を通してどれだけ体を動かしているかも重要な要素。運動しているのに痩せないと感じる人ほど、日常の過ごし方にヒントが隠れていることもあるのです。
運動していても、座っている時間は意外と長い
朝にウォーキングをしたり、仕事帰りにジムへ通ったりしていても、残りの時間をほとんど座って過ごしている人は少なくありません。仕事はデスクワーク中心。移動は車や電車。帰宅後はソファで動画を見たり、スマホを触ったりして過ごす。こうした生活では、運動の時間以外の消費エネルギーが少なくなりやすくなります。
実は痩せている人ほど、日常でよく動いている
体型を維持している人の生活を見てみると、必ずしも激しい運動をしているわけではありません。階段を使う。少し遠回りして歩く。立って作業をする。掃除や片づけをこまめに行う。一つひとつは小さな動きでも、積み重なると活動量の差になります。
こうした日常の動きは「NEAT（非運動性活動熱産生）」と呼ばれ、近年のダイエットでも注目されている考え方のひとつ。特別な運動を増やす前に、まずは日常の中で体を動かす機会を増やしてみるのもおすすめです。
「今日は頑張ったから大丈夫」が落とし穴
ジムへ行った日や長めに歩いた日は、「今日はしっかり運動したから大丈夫」と思っていませんか？運動した日は達成感があるため、その後はほとんど座って過ごしたり、休日も家でゆっくり過ごしたりすることもあるでしょう。でも、運動と日常の活動量は別物です。
例えば１時間運動をしても、その後をほとんど座って過ごしてしまえば、一日全体で見ると消費エネルギーは思ったほど増えていないことがあります。運動を頑張っているのに結果が出ない場合は、運動量だけでなく、その後の過ごし方にも目を向けてみてください。
最近のダイエットにおいては、「どんな運動をするか」だけでなく、「一日をどう過ごすか」を重視する方向へ変わりつつあります。激しい運動を増やすよりも、座る時間を減らし、こまめに動く習慣をつくる方が続けやすい場合もあるでしょう。
もし運動しているのに結果が出ないと感じているなら、まずは運動以外の時間にも目を向けてみてください。エレベーターではなく階段を選ぶ。近い場所なら歩いて移動する。座りっぱなしの時間を減らす。そんな小さな積み重ねが、意外な差を生むこともあるのです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は、運動習慣や健康習慣に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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