ディセンシアが上半期ベストコスメ16冠達成！敏感肌に寄り添う話題の新作を徹底紹介

敏感肌研究を続けるディセンシアから2026年に発売された新商品が、美容メディアや美容プラットフォームのベストコスメ企画で合計16冠を獲得しました。今回高く評価されたのは、新美白※シリーズ「ディセンシアホワイト」と「ディセンシア リペア リップ プランパー」。数々の美容誌で受賞を重ね、多くの美容好きから注目を集めています。話題の受賞アイテムの魅力を詳しくご紹介します♡

16冠を獲得した話題の受賞アイテム

2026年上半期、ディセンシアは「ブライトニング＆UVベストコスメ」や「上半期ベストコスメ」など数々の企画で高い評価を獲得しました。

特に2026年3月10日に発売された「ディセンシアホワイト」シリーズは、ブランド史上初となる美容誌4媒体同時受賞を達成。

『美的』ブライトニング部門守りのブライトニングコスメ編1位、『美ST』美白ベストコスメ大賞ゆらぎ美白賞1位など、数多くの栄誉に輝いています。

受賞商品には「ディセンシアホワイト スパイクーVC クリーム」と「ディセンシアホワイト スパイクーVC ローション」が含まれ、美容誌や読者から幅広く支持されています。

また、2026年1月7日に発売された「ディセンシア リペア リップ プランパー」は、『美的』プチプラベストコスメ パーツケア編1位をはじめ、複数のベストコスメを受賞。

ディセンシアとして初のプチプラベストコスメ受賞となりました。

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ディセンシアホワイトの革新的なアプローチ

「ディセンシアホワイト」は、“ビタミンC※1をまるごと、キャッチできるか”という新しい発想から誕生した美白※3シリーズです。

長年の研究により、加齢や紫外線だけでなくストレスも、美白※3有効成分ビタミンC誘導体※1が届きにくくなる要因であることに着目。

ディセンシアは肌のビタミンCキャッチ力に関わる「ビタミンCトランスポーター（SVCT）」に注目し、成分を受け取りやすい肌環境へ整えるアプローチを採用しました。

敏感肌にも寄り添いながら透明感を目指せる点が、多くの支持を集めた理由のひとつです。

※メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

※1 アスコルビン酸2－グルコシド（有効成分）

※3 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

敏感肌向けリップ美容液にも注目

「ディセンシア リペア リップ プランパー」は、敏感肌向けに開発されたリップ美容液です。

年齢とともに変化する唇に着目し、濃密なうるおいで包み込みながら自然なボリューム感※2を演出。刺激が気になりやすく、これまでリッププランパーを使いにくかった方でも取り入れやすい処方が特徴です。

乾燥による縦ジワやハリ不足が気になる唇をみずみずしく整え、顔全体を明るく若々しい印象へ導いてくれます。

※1 年齢に応じたケア

※2 プランパーの膜厚感による

まとめ

美容誌や美容メディアから高い評価を獲得し、合計16冠という快挙を達成したディセンシア。

新美白※シリーズ「ディセンシアホワイト」と「ディセンシア リペア リップ プランパー」は、敏感肌へのやさしさと確かな機能性を両立した注目アイテムです。

スキンケアやリップケアを見直したい方は、この機会に話題の受賞コスメをチェックしてみてはいかがでしょうか♪