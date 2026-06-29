今回は、妻が夜通し授乳する中、爆睡し、起きたら妻も子どもも家にいなかったエピソードを紹介します。

妻のイライラをひしひしと感じていたけど…

「妻の出産後、育休をとりました。自分としては育児していたつもりでしたが、妻にとっては全然みたいで、妻のイライラをひしひしと感じていました。

そんなある日、妻に『最近睡眠不足が辛くて、産後うつになりそう。今日の夜は絶対に子どものそばにずっといて、世話をしてほしい』と強く言われていたのに、つい寝落ちして爆睡してしまったんです。

翌日の朝起きると、妻も子どもも家にいませんでした。妻は子どもを連れて実家に帰ってしまったようです。家には空になった哺乳瓶がいくつも落ちていたのですが、俺が爆睡していた間、妻は夜通し授乳など子どもの世話に明け暮れていたのでしょうね」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年1月）

▽ この男性は、妻にこれまでにも何度か「夜に子どもの世話をしてほしい」と言われていたけれど、してこなかったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。