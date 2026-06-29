【漢字クイズ】「恙無い」はなんて読む？こんな1年を過ごしたい！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！



「恙無い」はなんて読む？ 1文字目が見慣れない「恙無い」という言葉。 「恙無い」は、とてもポジティブな意味を持っています。誰もが「恙無い」1年を過ごしたいと思うはず！ いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「つつがない」でした！ 「恙無い」とは、病気や災難などがない平穏な日々を送るという意味です。「恙無くお過ごしですか」や「恙無く日程を終える」のように使用できます。 実は、あまり馴染みのない「恙（つつが）」という言葉は、病気や心配事を表すのです。 また、「つつが」という音は、痛む部分を意味する「痛処（つつが）」と関係しているそう。 そんなネガティブな意味を持つ「つつが」が「無い」ということで、平穏無事なイメージの「恙無い」という言葉が生まれたのですね！ みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部