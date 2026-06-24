【魚べい・元気寿司】中とろが165円！6月23日から「まぐろ・サーモンフェア」を開催中。

Genki Global Dining Conceptsが運営する回転寿司チェーンの「魚べい」と「元気寿司」は、2026年6月23日から「まぐろ・サーモンフェア」を開催しています。

まぐろもサーモンも楽しめる充実ラインアップ

定番人気の「まぐろ」と「サーモン」を中心に、さまざまな海の味覚を楽しめるメニューが多数揃っています。

・南まぐろ中とろ

程よい脂のりを堪能できる一皿です。

価格は165円。

・まぐろ三昧

南まぐろ中とろ・上びんちょう・大切りまぐろが集結しました。

価格は308円。

さらに、ノルウェー産サーモンの異なる部位を食べくらべできる「ノルウェー産サーモン食べくらべ」も見逃せません。

・ノルウェー産サーモン食べくらべ

背とろ・身・ハラス・皮目炙り・炙りの5種類を一皿で味わえる、サーモンの魅力を存分に楽しめる商品です。

価格は605円。

・彩りサーモンぐんかん

サーモン・おくら・いか・たくあんを組み合わせた、食感も楽しい一品。

価格は132円。

その他にも、パリパリ国産海苔との相性を楽しめる「北海道産いくら海苔包み」（319円）、食感が魅力の「あかにし貝」（110円）、プリプリの生えびと生車えびの「天然生えび食べくらべ」（220円）など、多彩なメニューが登場します。

いずれもなくなり次第終了です。

店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部