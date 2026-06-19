「子どもが成長したら疎遠になるし」ママ友との距離感に正解はあるのか。一定の距離を保ちたい派の考えは【著者に聞く】
【マンガ】『ママ友トライアングル 〜いつも私が余ってる〜』を読む
子どもの友人関係に左右されやすいママ友関係。だからこそ、深入りを避けたい、深入りしても仕方ないと考える人もいます。コミックエッセイ『ママ友トライアングル 〜いつも私が余ってる〜』に登場するけんとママは、ママ友とは割り切った関係を築くことにしています。しかし子どもが赤ちゃんだった頃から仲良くしているみおママは、裏の顔をみせるほど、けんとママにべったりで…。ドライな付き合いを望むけんとママのエピソードを、著者インタビューとあわせて紹介します。
一人息子を幼稚園に通わせるけんとママ。子ども同士仲がいい、みおママ・さくらママと仲良くしています。
少しずつけんとの交友関係が変わりはじめ、みおママやさくらママたちとの付き合いも減っていきそうですが、けんとママは、子どもの交友関係が変わるとママ友関係も変わると割り切っています。
そんな頃、久しぶりにみおママとランチをします。
みおママにとってけんとママは、乳児期の苦しい時期を一緒に乗り越えた親友のような存在。つい、さくらママへの黒い感情を見せてしまいます。しかしけんとママは心の距離感の違いから、一気に気持ちが引いてしまうのでした。
ママ友には深入りせず、波風を立てない付き合いをしたいけんとママにとって、みおママの裏の顔は距離をおくのに十分なきっかけでした。著者のあさのさんに、けんとママについて話を伺いました。
■ラクだけど少し寂しい？深入りしないママ友付き合い
── 「ママ友には深入りしない」というスタンスのけんとママ。こういった割り切った関係はラクなように見えますが、実際はどうなのでしょうか？
あさのさん：個人的にはラクだと思います！私もママ友さんとあまり深く関わらないので、トラブルもありません。ただ、それだと寂しいというか…。子ども抜きでずっと付き合える仲良しのママ友というものにも憧れます。
── 悪口が止まらないみおママの表情にぞっとしました。参考にされた人物やご経験があったのでしょうか？
あさのさん：子ども向けの動画で女性同士のドロドロショートストーリーを投稿している方がいるのでそれを参考にしました。あとは具体的には思い出せませんが、昔見ていたドラマなどの影響もあったと思います（1990年代は過激なドラマがけっこうありました…）。
── 久々に会ったみおママがまるで別人のようにさくらママの悪口を言い続けるシーンが印象的でした。もしあさのさんがけんとママの立場だったらどうされますか？
あさのさん：ちょっと引きつつ、よっぽど嫌なことがあったんだろうなと思って見守り続けます。わざと疎遠になるようなことはしませんが、詳しく聞いて漫画のネタにしてもいい？と聞きます（笑）。
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みおママにとって、けんとママは育児を共に乗り越えた戦友であり、親友のような存在。しかしけんとママは、それほどみおママに深い感情を抱いていません。それぞれの思いの違いから心の距離ができてしまった、みおママとけんとママ。人間関係の難しさを感じさせられます。
文＝K.Kunitake