「子どもが成長したら疎遠になるし」ママ友との距離感に正解はあるのか。一定の距離を保ちたい派の考えは【著者に聞く】

「子どもが成長したら疎遠になるし」ママ友との距離感に正解はあるのか。一定の距離を保ちたい派の考えは【著者に聞く】