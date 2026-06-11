【無印良品】6月11日から「カフェインレスコーヒー」を味わうお得イベントが目白押し。ノベルティたっぷりのキッチンカーや試飲会など《関東エリアまとめ》

無印良品では、カフェインを気にせずコーヒーらしい香りや味わいを気軽に楽しめる「カフェインレスコーヒー」を展開しています。

2026年6月11日から7月9日までの期間、店外と店頭でお得なイベントを開催。関東エリアで行われるイベントをまとめました。

カフェインレスコーヒーを様々な形で

店外イベント

6月11日から21日まで、カフェインレスコーヒーにアイスクリームを添えた限定アレンジドリンクが味わえるキッチンカーイベント「無印良品 旅するカフェインレスコーヒートラック」を開催。夕方から夜の時間限定で巡回していきます。

ドリンク代は200円〜300円（電子決済のみ対応）。

会場限定メニューの試食体験のほか、限定ノベルティ、ドリップバッグ、限定ステッカーも配布されます。

・6月11日 18時から21時まで

渋谷キャスト ガーデン

・6月12日 15時から21時まで

サナギ新宿 イベントスペース

・6月13日と14日 各日15時から21時まで

渋谷ヒカリエ 1F イベントスクエア

なお、提供商品は各日先着順です。

店頭イベント

6月13日から14日、6月20日から21日の計4日間、無印良品の約180店舗で「無印良品のコーヒー試飲会 どちらがカフェインレスか当てよう」を開催。2つのコーヒーを伏せた状態で見て・香って・飲んで、違いを確かめる試飲イベントです。

実施日時や詳細は、実施店舗のブログやSNSから確認してください。

コーヒー&アイス展開店舗限定イベント

6月26日から7月9日まで、コーヒー&アイス展開店舗限定では、「旅するカフェインレスコーヒートラック」で販売したアイスクリームを使用した「カフェインレスコーヒーメニュー」を販売。対象商品を購入すると、ノベルティがもらえます。

関東エリアの対象店舗は以下の通り。

・つくば並木（茨城県つくば市）

・ニューポートひたちなか（茨城県ひたちなか市）

数量限定のため、無くなり次第終了です。

カフェインレスコーヒーの魅力を体感できるイベントが目白押し。愛飲している人も初めての人も、オトクに味わえるこの機会をお見逃しなく。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）