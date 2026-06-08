『左ききのエレン』第10話 「これで終わりにしよう」あらすじ＆場面カット公開！
毎週⽕曜深夜24時〜テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『左ききのエレン』、第10話のあらすじ場面カットが公開された。また、園宮千晶役として⽩⽯晴⾹の出演が決定。さらに各種コラボレーション情報も公開された。
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
このたび、6⽉9⽇（⽕）に放送される本作の第10話「これで終わりにしよう」のあらすじ＆場⾯カットが公開された。
＜第10話「これで終わりにしよう」あらすじ＞
エレンやあかりのような才能が⾃分にないと気づきながらも、なお諦めきれない光⼀。そんな折、営業部の流川のもとに園宮製薬の宣伝部⻑・千晶から、化粧品事業のリブランディングの案件が持ち込まれる。案件を任せられた光⼀は園宮製薬へ出向くが、打ち合わせに突如、千晶の⽗である園宮社⻑が現れーー。その頃ニューヨークでは謎のアーティスト ”エレン・ザ・サウスポー” の街頭ビジョンが⼈々の⽬を釘付けにしていた。
＞＞＞第10話場面カットやコラボシューズ、法人特典をチェック！（写真19点）
そして、⼤⼿製薬会社「園宮製薬」の社⻑令嬢・園宮千晶役として、『ゴールデンカムイ』アシㇼパ役や『姫様 ”拷問” の時間です』姫役などをこれまで務めてきた⽩⽯晴⾹が出演。今回の出演にあたり、本作について「千晶が社⻑令嬢ならではの苦しみにしっかりと向き合い、不器⽤なりに努⼒する姿にぐっときました」とコメントし、「アニメの中でも、必死にもがき、⾃分の努⼒を周りの⼈たちと⼀緒にカタチにしていく彼⼥を精⼀杯演じますので、応援していただけますと幸いです！」と⾔葉を寄せた。
さらにTVアニメ『左ききのエレン』の放送を記念して、アイコニック且つ⾰新的なスポーツカルチャーブランド「Reebok（リーボック）」とのスペシャルコラボレーションが決定。
今回のコラボレーションでは「Reebok」を代表するスニーカー「INSTAPUMP FURY 94（インスタポンプ フューリー 94）」 をベースに、「左ききのエレン」原作者・かっぴー先⽣がデザインを⼿掛けた、限定コラボモデルを発売。本モデルは、「漫画」をテーマに⽩と⿊を基調に構成。中敷きには「左ききのエレン」登場当初より「INSTAPUMP FURY 94」を着⽤している主要キャラクター・ルーシーをプリントし、「左ききのエレン」ならではのアート性と熱量を詰め込んだデザインとなっている。
コラボモデルは、リーボック公式オンラインショップにて、6⽉9⽇（⽕）より受注予約発売を開始。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
＜第10話「これで終わりにしよう」あらすじ＞
エレンやあかりのような才能が⾃分にないと気づきながらも、なお諦めきれない光⼀。そんな折、営業部の流川のもとに園宮製薬の宣伝部⻑・千晶から、化粧品事業のリブランディングの案件が持ち込まれる。案件を任せられた光⼀は園宮製薬へ出向くが、打ち合わせに突如、千晶の⽗である園宮社⻑が現れーー。その頃ニューヨークでは謎のアーティスト ”エレン・ザ・サウスポー” の街頭ビジョンが⼈々の⽬を釘付けにしていた。
＞＞＞第10話場面カットやコラボシューズ、法人特典をチェック！（写真19点）
そして、⼤⼿製薬会社「園宮製薬」の社⻑令嬢・園宮千晶役として、『ゴールデンカムイ』アシㇼパ役や『姫様 ”拷問” の時間です』姫役などをこれまで務めてきた⽩⽯晴⾹が出演。今回の出演にあたり、本作について「千晶が社⻑令嬢ならではの苦しみにしっかりと向き合い、不器⽤なりに努⼒する姿にぐっときました」とコメントし、「アニメの中でも、必死にもがき、⾃分の努⼒を周りの⼈たちと⼀緒にカタチにしていく彼⼥を精⼀杯演じますので、応援していただけますと幸いです！」と⾔葉を寄せた。
さらにTVアニメ『左ききのエレン』の放送を記念して、アイコニック且つ⾰新的なスポーツカルチャーブランド「Reebok（リーボック）」とのスペシャルコラボレーションが決定。
今回のコラボレーションでは「Reebok」を代表するスニーカー「INSTAPUMP FURY 94（インスタポンプ フューリー 94）」 をベースに、「左ききのエレン」原作者・かっぴー先⽣がデザインを⼿掛けた、限定コラボモデルを発売。本モデルは、「漫画」をテーマに⽩と⿊を基調に構成。中敷きには「左ききのエレン」登場当初より「INSTAPUMP FURY 94」を着⽤している主要キャラクター・ルーシーをプリントし、「左ききのエレン」ならではのアート性と熱量を詰め込んだデザインとなっている。
コラボモデルは、リーボック公式オンラインショップにて、6⽉9⽇（⽕）より受注予約発売を開始。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
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