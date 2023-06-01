サクラナイツ・渋川難波が不倫報道を謝罪 チームに退団申し出 個人活動を自粛【コメント全文】
「Mリーグ」KADOKAWAサクラナイツの渋川難波（最高位戦日本プロ麻雀協会）が5日深夜に自身のX、及び公式YouTubeチャンネルを更新し、近日中に週刊誌に自身の不適切な行動に関する記事ができることを明かし、謝罪した。
【動画】不倫報道が出ることを明かし、謝罪する渋川難波
渋川5日23時台にXを更新し、「私の不適切な行動により、ファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し、画像の形式で書面を投稿している。
報道の詳細について渋川は謝罪動画の中で、「妻以外の女性と関係を持っていたこと」「その関係は2022年10月頃から最近まで続いてしまっていたこと」だと明かし、さらに「LINEのスクショ」も掲載される可能性があることも予告している。
渋川難波は1986年5月19日生まれの40歳。2011年に日本プロ麻雀協会10期前期生としてプロデビュー。2021年に同会最高峰タイトルの雀王に戴冠すると、2022年7月、Mリーグドラフト会議にてサクラナイツより指名され、Mリーグ公式解説からMリーガーへの転身を果たした。また、2023年3月、自身のYouTubeチャンネルを通じて、日本プロ麻雀連盟所属の早川林香との結婚を発表。2026年1月には協会を退会し最高位戦への移籍を発表した。
【コメント全文】
＜謝罪とご報告＞
この度は、私のプロ選手として、また一人の人間としての著しく自覚を欠いた行動により、ファンの皆様、関係者の皆様、そしてMリーグを愛するすべての皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。
近日中に週刊誌にて私に関する報道がなされる予定ですが、報道される内容には、私が不適切な行動をとった事実が含まれております。
これまで私を頼し、応援してくださった皆様の期待を裏切るような真似をしてしまい、自らの未熟さと不徳を深く恥じ、猛省しております。
今回の事態を重く受け止め、麻雀プロとしての活動および個人活動を当面の間、一切自粛させていただきます。
また同時に、KADOKAWAサクラナイツに対し、退団の申し入れをいたしました。現在はチームおよび関係各所の判断を待っている状態です。
妻には多大なる苦痛とショックを与えてしまったにもかかわらず、妻は「今回は離婚をしないでおく、ただし次はない、今後の償いの行動を見させてもらう」と言ってくれました。
本当に感謝しかありません。
この自粛期間中、自らの行動を徹底的に見つめ直し、失った頼を少しでも回復できるよう、一から責任ある行動を尽くしてまいります。
関係者の皆様、ならびに応援してくださる皆様に、重ねて心よりお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。
引用：「渋川難波」X（＠sibukawarou）
【動画】不倫報道が出ることを明かし、謝罪する渋川難波
渋川5日23時台にXを更新し、「私の不適切な行動により、ファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し、画像の形式で書面を投稿している。
渋川難波は1986年5月19日生まれの40歳。2011年に日本プロ麻雀協会10期前期生としてプロデビュー。2021年に同会最高峰タイトルの雀王に戴冠すると、2022年7月、Mリーグドラフト会議にてサクラナイツより指名され、Mリーグ公式解説からMリーガーへの転身を果たした。また、2023年3月、自身のYouTubeチャンネルを通じて、日本プロ麻雀連盟所属の早川林香との結婚を発表。2026年1月には協会を退会し最高位戦への移籍を発表した。
【コメント全文】
＜謝罪とご報告＞
この度は、私のプロ選手として、また一人の人間としての著しく自覚を欠いた行動により、ファンの皆様、関係者の皆様、そしてMリーグを愛するすべての皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。
近日中に週刊誌にて私に関する報道がなされる予定ですが、報道される内容には、私が不適切な行動をとった事実が含まれております。
これまで私を頼し、応援してくださった皆様の期待を裏切るような真似をしてしまい、自らの未熟さと不徳を深く恥じ、猛省しております。
今回の事態を重く受け止め、麻雀プロとしての活動および個人活動を当面の間、一切自粛させていただきます。
また同時に、KADOKAWAサクラナイツに対し、退団の申し入れをいたしました。現在はチームおよび関係各所の判断を待っている状態です。
妻には多大なる苦痛とショックを与えてしまったにもかかわらず、妻は「今回は離婚をしないでおく、ただし次はない、今後の償いの行動を見させてもらう」と言ってくれました。
本当に感謝しかありません。
この自粛期間中、自らの行動を徹底的に見つめ直し、失った頼を少しでも回復できるよう、一から責任ある行動を尽くしてまいります。
関係者の皆様、ならびに応援してくださる皆様に、重ねて心よりお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。
引用：「渋川難波」X（＠sibukawarou）