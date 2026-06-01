東京芝2400メートルで決戦

競馬の祭典、G1日本ダービーが5月31日に東京芝2400メートルで行われ、1番人気ロブチェン（牡3、杉山晴）が制して世代の頂点に立った。G1皐月賞に続く勝利でクラシック3冠に王手。表彰式プレゼンターを務めた大物に注目が集まった。

皐月賞はレコードで逃げ切ったロブチェン。外枠の8枠17番に入ったこの日は逃げずに中団を追走。直線は松山弘平のムチに応えて加速し、パントルナイーフを捉えたところがゴールだった。

表彰式でプレゼンターを務めたのは、JRA年間プロモーションキャラクターの俳優・竹内涼真と見上愛。ダービージョッキーとなった松山を挟んで記念撮影するシーンもあり、X上のファンの目も釘付けとなった。

「プレゼンターで竹内涼真と見上愛が来てたー 美男美女ってこういうことだよね」

「竹内涼真遠目からでもほんまかっこいい」

「竹内涼真松山弘平見上愛の並び絵になりすぎ」

「見上愛ちゃん今日もかわいいー」

日本ダービーを制したロブチェンは父ワールドプレミア、母ソングライティング（母の父ジャイアンツコーズウェイ）の血統で通算5戦4勝。G1は昨年のホープフルSも含めて3勝目となった。



（THE ANSWER編集部）