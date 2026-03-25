【CAPCOMIX あべのHoop店】 3月31日16時～ グランドオープン 場所：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 Hoop 3階 営業時間：11時～21時（金、土、祝日前 11時～22時45分）

カプコンは、体験型アミューズメント施設「CAPCOMIX（カプコミクス） あべのHoop店」を3月31日グランドオープンする。

「CAPCOMIX あべのHoop店」は、“ココロもカラダもごちゃ混ぜで楽しめ！”をコンセプトとした新業態の体験型アミューズメント施設。カプコンの人気キャラクターをテーマにしたデジタル遊具も楽しめる「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」をはじめ、カプコンオリジナルのVRコンテンツを体験できる「VR-X」、最新情報を“見て・触れて・遊べる”体感型施設「DIVE! CAPCOM」、さらには大人気キャラクターの大型ぬいぐるみなど豊富な景品を取り揃えた「アミューズメントゾーン」、総合キャラクターグッズ専門店「キャラカプ」など、多彩なエンターテインメントが用意される。

今回の発表に伴い、施設詳細を掲載した公式サイトも公開。オープンを記念した各種イベントやキャンペーンも予定されている。

□「CAPCOMIX あべのHoop店」公式サイト

施設概要

Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS

カプコンの人気キャラクターをテーマにしたデジタルアクティビティをはじめ、子供から大人まで楽しめる大型アクティビティゾーン。

【利用料金】

［平日］90分プラン（通常価格/会員価格）

・大人：2,500円/2,300円

・大学生・専門学生・高校生：1,900円/1,700円

・小学生・中学生：1,700円/1,500円

［土日祝］90分プラン（通常価格/会員価格）

・大人：2,700円/2,500円

・大学生・専門学生・高校生：2,100円/1,900円

・小学生・中学生：1,900円/1,700円

※延長料金（30分）：800円

遊具（一部）

・ストリートファイター 昇龍拳ジャンプ

「ストリートファイター」シリーズに登場する「リュウ」、「ケン」の必殺技である「昇龍拳」をモチーフにしたアクティビティ。「昇龍拳」のポーズでジャンプし、どこまで高くジャンプできるかを計測する。

・モンスターハンター アーチェリー

プレイヤーはハンターとなって、スクリーン上に現れるモンスターを弓で制限時間内に討伐するアクティビティ。

・カプコンスペリング

スクリーンに現れるカプコンのキャラクターの名前を当てるパズルゲーム。

・カプころんフィーバー

スクリーン画面上に現れるカプコンの人気キャラクターたちをころんとデフォルメした“カプころん”たちをまとめて、なぞって消していくパズルゲーム。

・カプコンキャラモーション

スクリーン上に現れるカプコンのキャラクチャ―たちがゲームでお馴染みのポーズをするので、同じポーズをとって穴をすり抜けるアクティビティ。

VR-X

「VR-X」は、カプコンが運営するアミューズメント施設で展開するVR施設。「鬼武者VR SHADOW TEAM」、「BIOHAZARD VALIANT RAID（バイオハザード バリアントレイド）」、「ストリートファイターVR シャドルー強化計画」の3種類の最新VRを楽しめる。

【VR内容】

・「鬼武者VR SHADOW TEAM」/1～4名/1名 1,000円

・「BIOHAZARD VALIANT RAID」/2～4名/1名 1,200円

・「ストリートファイターVR シャドルー強化計画」/1名/1名 1,200円

DIVE! CAPCOM

カプコンの最新情報を、見て、触れて、遊ぶことができる体感型施設。ブース内では、カプコン最新タイトルをプレイできる試遊台や、「ストリートファイター」シリーズより“ケン”の等身大フィギュアも常設される。

キャラカプ

カプコンゲームのキャラクターグッズはもちろん、カプコン以外のアイテムも豊富にラインナップする総合キャラクターグッズ専門店「キャラカプ」が「CAPCOMIX あべのHoop店」にも展開される。

アミューズメント施設

人気のキャラクターのプライズ景品が入ったクレーンゲームをはじめ、プリントシール機、ビデオゲーム機など、オールジャンルの最新機種と取り揃えた大型アミューズメントゾーン。

また、ピンクを基調としたK-POPテイストの可愛いプリントシール機専門店「プリマート（PuriMart）」も常設される。

オープン記念イベント

「CAPCOMIX あべのHoop店」のオープンを記念して、期間限定で各種イベントを開催される。

(C)CAPCOM