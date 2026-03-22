旅好きスタイリストが「旅行にマストで持っていく」普段使いにも向く便利グッズ







スタイリスト船戸さんの「マストハブ・グッズ」

毎月のように出かけるほど旅行が好きなスタイリスト・船戸 唯さん。実際に旅のおともにあると便利な見のがせなかったアイテムの数々を、船戸さんの視点でリコメンド。





【担当スタイリスト・船戸唯さん】

この記事のスタイリングを担当。カジュアルなのに品よく、キレイめなのに親しみやすい、絶妙なさじ加減のコーディネートで支持を集める。ポイントになる色や柄・ロゴのとり入れ方が秀逸。







「いろんな用途で使えるケース」



「中にメッシュのバッグがついていて、下着や汚れた服を分類できます。背面にポケット、上部にハンドルをほどこしているため、エコバッグがわりとしてちょっと近所に出かけるときにも活躍」（船戸さん） パッキングバッグ（３つセット）／ネーエ（ハイタイド）







「帰国時は大きなバッグが頼りになる」



「疲れがたまっている旅行の最終日はパッキングするのもおっくうなので、荷物をがさっと入れられる大きなバッグを必ず持って行きます。帰りの空港でお土産を買った際も1つにまとめられて便利」（船戸さん） トートバッグ／ホテルアンダースコア







「インナーにもパジャマがわりにもなる」



「ボトム兼部屋着としてレギンスは私的マストアイテム。リュックで旅行することが多いので、荷物がかさばらない。寒いときはボトムの中にはけるため、意外と使いみちが広いです」（船戸さん） 〈右〉黒ロングレギンス、〈左〉黒ハーフレギンス／ともにルルレモン（ルルレモン お客様窓口）







「こう見えて着圧ソックス」



「ファッション性と着圧機能を兼ねそなえているから、旅行だけでなくふだんづかいでも愛用中。足の疲れやむくみを軽減できるうえ、締めつけ感が強くないのも魅力」（船戸さん） 〈右から〉オフ白プレミアムウールソックス、赤コットンリブソックス、黒シアーソックス／以上マエエ







（7日間の旅行に持っていくなら？）

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