¡ÖÍè½µ¤âÍè·î¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡×²ø²æ¤ÎÁ´ÍÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤º¡¡»Ø´ø´±¤Ï±óÆ£¹Ò¤ÎÄ¹´ü·ç¾ì¤ò³Ð¸ç¡ÖÀµ³Î¤Ê´ü´Ö¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
±óÆ£¤Î¾õÂÖ¤ÏÀºÌ©¸¡ºº¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤ÇÉé½ýÂà¾ì¤·¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÎ¥Ã¦¤¬Ä¹´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤À¾Ü¤·¤¤¾É¾õ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡ªÃæ¹ñ¤òÂÇ¤ÁÊø¤·¤¿·è¾¡¤Î¡Ö4¥´¡¼¥ë¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤ë
¡¡±óÆ£¤Ï¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¥ê¡¼¥°Àïº£µ¨½éÀèÈ¯¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢62Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ºÝ¤Ëº¸Â¤òÄË¤á¤¿¡£¤½¤³¤«¤é°ìÅÙ¤Ï¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ºÃ´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ÆÂà¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¤ËFA¥«¥Ã¥×4²óÀï¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»î¹ç¸å¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬±óÆ£¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥ÖÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØDAVEOCKOP¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±óÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉé½ý¤Î¾Ü¤·¤¤¾õÂÖ¤Ï¡¢¸½ºß¤â¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀµ³Î¤Ê´ü´Ö¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Éé½ý¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¡Ö¡Ê²ø²æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡Ë¤¹¤°¤Ë¿ÇÃÇ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ôÆüÍÍ»Ò¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¥ï¥¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¸å¼Ô¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÀïÎóÉüµ¢¤Î¸«¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍè½µ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Íè·î¤Î»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤ÏºÆ¤Ó²æ¡¹¤È¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢±óÆ£¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈà¤ÎÌò³ä¤ÏÇÉ¼ê¤µ¤è¤ê¤â°ÂÄê´¶¤Ë½Å¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ¬Î§¤È¼éÈ÷°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ç¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¡×¤È½ÅÍ×À¤òÀâ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Öº£²Æ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤ÎÉé½ý¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÈÂåÉ½¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÂç¤Ê·üÇ°ºàÎÁ¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ä¤ê¤¬Ìó3¤«·î¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢±óÆ£¤ÏºÆ¤Ó¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«¡£¥¯¥é¥Ö¡¢ÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿33ºÐ¤Ï¡¢Ä¹¤¤¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Äø¤Î¶ì¶¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]