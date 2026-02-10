²ñ¼Ò¤«¤é¡ÖÄÌ¶Ð·ÐÏ©¤Ï°ìÈÖ°Â¤¤¥ëー¥È¤Ç¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤¬Â¿¤¯¤Ø¥È¥Ø¥È¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¹â¤¯¤Æ¤â¾è¤ê´¹¤¨¤Î¾¯¤Ê¤¤¥ëー¥È¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º¹³Û¤ò¼«Ê¢¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ñ¼Ò¤¬¡ÖºÇ°Â¥ëー¥È¡×¤ò»ØÄê¤¹¤ëÍýÍ³
Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤¬ÄÌ¶Ð·ÐÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ°Â¥ëー¥È¤òµá¤á¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¼êÅö¤¬²ñ¼Ò¤Î¥³¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¼êÅö¤ÏË¡Î§¤Ç»Ùµë¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¤¬Ç¤°Õ¤Ç»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ô¼êÅö¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡ÖÄÌ¶Ð¼êÅö¡×¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï90.2¡ó¤È¡¢Ç¤°Õ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î´ë¶È¤¬ÄÌ¶Ð¼êÅö¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¼Ò°÷¤Ë¸øÊ¿¤Ê´ð½à¤È¤·¤Æ¡Ö¹çÍýÅª¤«¤Ä·ÐºÑÅª¤Ê·ÐÏ©¡×¤È¤·¤ÆºÇ°Â¥ëー¥È¤ò´ð½à¤ËÄê¤á¡¢»Ùµë³Û¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼ÒÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥¹¥È´ÉÍý¤È¸øÊ¿À¤ÎÎ¾Î©¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾è¤ê´¹¤¨¤Î¾¯¤Ê¤¤¥ëー¥È¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¡¢º¹³Û¤Ï¼«Ê¢¡©
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢²ñ¼Ò¤ÎÄÌ¶Ð¼êÅöµ¬Äê¤¬¡ÖºÇ°Â¥ëー¥ÈÊ¬¤Î¤ß»Ùµë¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢º¹³Û¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ê¤É¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¼êÅö¤Î»Ùµë³Û¤ä»»ÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌÀ³Î¤ÊµÁÌ³¤ÏÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤Î¥ëー¥È¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ï²ñ¼Ò¤ÎºÛÎÌ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖºÇ°Â¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¹çÍýÅª¤Ê·ÐÏ©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤â¤¢¤ê¡¢»þ´ÖÃ»½Ì¤ä¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤¬¹çÍýÅª¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤·¤âºÇ°Â¥ëー¥È¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¼«¼Ò¤ÎÄÌ¶Ð¼êÅöµ¬Äê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
º¹³ÛÉéÃ´¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐºö
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾è¤ê´¹¤¨¤Î¾¯¤Ê¤¤¥ëー¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇ°Â¥ëー¥È¤È´õË¾¥ëー¥È¤Î»þ´Öº¹¤äº®»¨¾õ¶·¡¢ÂÎÄ´¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹çÍýÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÄê³Û¤Þ¤Ç¤ò¾å¸Â¤È¤·¤Æ¼ÂÈñ»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤ä¡¢Îã³°Åª¤ËÊÌ¥ëー¥È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬¤´¤Ê¤·¤ËÄü¤á¤º¡¢µ¬Äê¤È¼Â¾ð¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¶Ð¼êÅö¤Ï°ìÄê³Û¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢»Ùµë³Û¤¬Èó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈµëÍ¿¤È¤·¤Æ²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á²ñ¼Ò¤¬ºÇ°Â¥ëー¥È¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÇÌ³½èÍý¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤ëÌÜÅª¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â³Û¤Ê¥ëー¥È¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨²ñ¼Ò¤¬°ìÉô¤òÇ§¤á¤Æ¤â¡¢²ÝÀÇ¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤Î²÷Å¬¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÇ¶âÌÌ¤â´Þ¤á¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÄÌ¶Ð¼êÅö¤Ïµ¬Äê³ÎÇ§¤ÈÁêÃÌ¤¬¥«¥®
ÄÌ¶Ð·ÐÏ©¤òºÇ°Â¥ëー¥È¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ñ¼Ò¤ÎÄÌ¶Ð¼êÅöµ¬Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Î¾¯¤Ê¤¤¥ëー¥È¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æº¹³Û¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¹çÍýÅª¤Ê·ÐÏ©¡×¤È¤¤¤¦²ò¼á¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¼«¼Òµ¬Äê¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢ÄÌ¶Ð¤ÎÉéÃ´¤ä¶ÈÌ³¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÄÌ¶Ð´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¶áÆ»¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯½¢Ï«¾ò·ïÁí¹çÄ´ºº¤Î³µ¶·
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー