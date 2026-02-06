【射手座】週間タロット占い《来週：2026年2月9日〜2月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月9日〜2月15日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では相手に合わせます』
｜総合運｜ ★★★★☆
仲間がいて、いつも以上に心強いでしょう。時々華やかに活躍している気分も味わえるかも知れません。引きこもってはいたくないようです。仕事や公の場ではやることが多く、考えることも多いでしょう。それをあまり周りの人達に愚痴としてはこぼさないように要注意。変に弱音を吐くと嫉妬されます。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
立場や置かれている状況を考慮します。感情で動かず、自分が我慢して丸く収まるならそれを選択していくでしょう。臨機応変に自分の態度を変えていきます。シングルの方は、変なジンクスを大切にしている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの嘘に気付きやすいでしょう。
｜時期｜
2月11日 自分の影を薄くする ／ 2月12日 自分の存在を広める
｜ラッキーアイテム｜
紅茶専門店
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞