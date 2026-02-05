先週末、江原道（カンウォンド）北部一帯にUFOのような形の雲が浮かび、注目を集めた。

4日、聯合ニュースによると、先月31日昼、江原道北部の束草市（ソクチョシ）と襄陽郡（ヤンヤングン）など一帯の空で、UFOのように平たい形の雲が目撃された。当時、空は晴れており他の雲はほとんどなかったが、雪岳山（ソラクサン）国立公園付近にだけ、その雲が浮かんでいた。

気象庁によると、この雲は晴天時に特定の地点にだけ現れる「レンズ雲」で、雪岳山などの山岳地形と気象条件が重なって形成されたものだ。

レンズ雲は山脈を越える空気の流れが強いときに形成される。冷たく速い風が山脈を垂直に越えると、空気が上下に波のように振動し、空気が上昇する地点では気温が下がり水蒸気が凝結して雲になる。逆に空気が下降する領域では雲が消えるため、特定の高度と位置でだけこの雲を見ることができる。

こうした空気の流れが繰り返されると、山脈上空の一定の高度でのみ雲が生成され、縁が崩れず滑らかな形になる。このためレンズ雲は皿やUFOに似た独特の外観が特徴だ。

レンズ雲は雨や雪を伴わない場合が多く、天気が晴れている状況でも局地的に現れることもある。地形的な特性の影響を強く受け、東海（日本海）沿岸と雪岳山の間に位置する江原道北部地域や、漢拏山（ハルラサン）に近い済州（チェジュ）などでよく観測される。