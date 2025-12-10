昨年、首都圏で多発した"闇バイト強盗"の指示役として犯行に関わったとして12月5日、逮捕された福地紘人容疑者（26）。逮捕を受けて、過去にこの男と「同じ少年刑務所にいた」というある男性はこう言った。

「福地さんは傷害致死で服役していると言っていました。聞くと、『地元の先輩にけしかけられて、タイマン張ったら相手が死んじゃった』と。刑期明けの前には『もう悪いことはしない』とも言っていたのに……」

しかし、この宣言は覆された。「エリート模範囚だった」という福地容疑者は社会復帰した数年後、トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）として犯罪に手を染めることになる。

大手紙の警視庁担当記者が事件について話す。

「昨年8月から年末にかけ、18件起きた強盗事件のうち、千葉県市川市の50代女性を襲って現金などを奪った事案の指示役として、福地紘人容疑者ら4人が逮捕された。被疑者らは知人とみられていますが、出生地などもばらばら。関係性についてはまだ詳しくわかっていません。

5日、警視庁の親家和仁刑事部長はじめ、合同捜査に加わった3県警の担当課長も出席する異例の記者会見が行われ、捜査の経緯などを説明。『殺人事件に発展するケースもあり、多くの国民が不安を覚えることになった』などと事件の凶悪性を強調した上で、『トクリュウに対しては警察が"強い姿勢"で臨んでいることを示したく、会見を行った』と言及しました」

福地容疑者を含む容疑者4名はいずれも20代。"実行役"に犯行の指示を出し、事件を主導した主犯格とみられている。

「今回の事件に限らず、闇バイトの加害者になるのは10代後半から20代の若者が多い。関係者はSNSや高秘匿性アプリを使った"ゆるい繋がり"をもち、お互いに初対面のまま犯罪に手を染めることもあります。従来の組織犯罪に比べ、犯人らの関係性が希薄であることから検挙の難易度が高いと言われている。そういった意味で福地容疑者らの逮捕は、大きな一歩といえます」（同前）

NEWSポストセブンはこうしたトクリュウ犯罪の特性や社会的意義を鑑みて、冒頭で触れた福地容疑者の"過去の罪"について報じることとする。

「トクリュウ指示役」の原点とは

福地容疑者は1991年3月、茨城県常陸太田市で生まれた。男は中学校を卒業した頃から、10数人の不良グループに属しており、地元では札付きの"ワル"として有名だったという。

事件が起きたのは2015年6月のことだ。前出とは別の大手紙社会部記者が解説する。

「常陸太田市のスーパー駐車場で、当時高校3年生だった17歳の少年を暴行して死なせたとして、16〜18歳の5人の少年が逮捕された。福地容疑者はこのうち、リーダー格だった少年の指示のもと、被害者が亡くなる要因の大部分を担ったと判断され、翌年の裁判員裁判で懲役3年以上5年以下（求刑懲役4年以上6年以下）の判決を言い渡されている。

容疑者は公判で『遺族の方には申し訳ないと思っている』などと述べ、弁護側も保護処分相当を主張。しかし当時の裁判長は『被害者が防戦一方になっても暴行を続け、頭を蹴るなどしている』としてこれを退けた。男のほかにも、2人の少年が実刑判決を受けており、少年犯罪としては重い判断が下された事件でした」

事件後に福地容疑者が収監されたのが、ある少年刑務所だった。男はこの場所で、少なくとも4年近く生活していた。

同時期に服役囚だったという男性が明かす。

「出会ったのは2019年10月頃でした。刑務所でパソコンの資格を取れるコースがあって、福地さんはそこの指導補助という立場だった。指導補助とは、いわゆる模範囚。担当の刑務官だけでなく、周りの受刑者からも信頼されなければなれない役職です」

犯行への反省があったのか、刑務所内ではかなり勤勉な男だったという。

「メチャクチャ真面目でした。刑務所には"類"という制度があり、生活態度などによって1〜5類でランクがつけられます。1類は本当に生活態度がいい一部の人しかなれません。1類になると、テレビを1日中見てもいいとか、自分のお金で弁当を買えたりだとか、優遇されるんです。その少年刑務所には当時、少年が900人くらいいたのですが、1類はたったの10人。彼はその枠に選ばれた模範囚でした」



福地容疑者はこのころ20歳。この男性曰く、刑務所内では「最年少の1類」と自称していたという。さらに男性が続ける。

「福地さんは傷害致死で服役していると言っていました。聞くと、『地元の先輩にけしかけられて、タイマン張ったら相手が死んじゃった』と。出所するとき、『次はどんな悪いことをするんですか』と冗談半分で聞いたら、『もう悪いことはしない』とも言っていたのに……。

正直に申しますと人に好かれる人でした。刑務所ではヒエラルキーやいじめもあったりするのですが、すごく優しかった。今思うと、あの歳で1類の模範囚になったということは、相当な話術や政治力があったはず。そうした処世術やカリスマ性が、トクリュウの犯行でも生かされたんじゃないでしょうか。個人的にも信頼していた方だけに、すごく残念です」

こうして福地容疑者は、2020年の年明け前後に出所していったという。この男性の証言からは"反省の色"もうかがえるが、実は刑務所を出てすぐに悪事に走っている。

「2021年7月、虚偽の電話をかけて、山梨県富士吉田市内の60代女性から現金およそ240万円をだまし取った疑いで、事件から約2年後に当時24歳だった福地容疑者が逮捕された。このときも、"かけ子"などの実行役を管轄する指示役だったとみられている」（前出・大手紙社会部記者）



更生に向かうどころか、さらに複数の犯罪に手を染めてしまった容疑者。警視庁など合同捜査本部はさらに余罪があるとみて、本腰の捜査を行なっている。