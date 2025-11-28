消費者金融へ直行？66歳ガードマンを突き動かす“アメリカLover”の正体…3カ月後に衝撃展開：家、ついて行ってイイですか？
11月23日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、東京・練馬区で出会った嶋粼さん（66）の家について行きました。
夜の練馬駅で1人の男性を発見！ 何でも「お金が急に必要で、消費者金融の店を探している」そう。
男性の名前は嶋粼さん。5万ちょっとのお金が必要な理由を聞くと、「急にアメリカに行きたくなってさ。向こうにLoverがいるわけよ。今まで会ったことないんだよね。でも、ネットで盛り上がって…」と話します。
取材Dは詐欺を疑って心配しますが、嶋粼さんは幸せいっぱいの様子…。
「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、消費者金融でお金を下ろした後ならOKとのこと。しかし、入ったATMはすでに廃止されており、お金を借りることはできませんでした。「なんとショックなことか…」と嶋粼さん。
ここで取材Dは「いろいろ調べたら、お金を借りなくてもよくなる可能性もあるというか…ちょっといいですか？ いろいろお話を聞かせてもらっても」と嶋粼さんを説得し、まずはお家に帰ることに。
「寂しい中年男なんだけどさ、俺の生活にいろんなものをくれてさ」と話すピュアな嶋粼さん。アメリカにいるLoverの名前はカロリーナさん。嶋粼さんは「16歳の少年に戻っちゃった感じなんだよ♡」とルンルンモードです。
普段はガードマンの仕事をしており「この暑さだから週に2〜3日が限度。7月の給料は10万円だったかな」と告白。
ここで取材Dがもう一度、「詐欺だと思ったことはない？」と聞きますが、「全部疑っちゃったら何もできない。ハイリスクハイリターンだよね。悶々と悩んでる時にカロリーナが現れてね…これは天使だと思って」と話します。
お家は築34年の1Kで、ロフトが寝室。お部屋にはギターが！ 若い頃は車のメカニックのお仕事をしていたそうで、工具がきれいに飾られています。
結婚について聞くと、「昔したけどね、35〜45歳まで」と嶋粼さん。
キッチンには、カリフォルニアレーズンやパンが。しかし購入した理由を聞くと、「カロリーナがLAにいるから、それをひいき目にしてさ」と、どうやら食事にまで影響が出ているよう。
○×ゲームのおもちゃがあったので、2人で遊んでみることに！
Q：今まで大きな額を借金したことがありますか？
A：○
Qそれは100万円以上ですか？
A○
Q：200万円以上ですか？
A：×
Q：もう返済した？
A:○
Q:カロリーナさんのためならまた大きな額を借りたい？
A：（一瞬○を押そうとして）×
最後の質問だけ大きく動揺！？(笑) 「（大きな額を借りるのは）カロリーナに嘘をつくことになる」とここでもピュア全開の嶋崎さん。
トイレにはカロリーナさんの写真が貼ってありました。カロリーナさんのFacebookをスクリーンショットし、コンビニでプリントしたそう。
嶋粼さんは、カロリーナさんが街でバイオリンを弾く動画を見せながら、「僕はカロニスト！」と話します。動画を見た取材Dは「カロリーナさんって、実在する人だったんですね…」と、ここでやっとひと安心！
実はカロリーナさんのお父さんはYouTuberで、彼女が小さい頃からカメラで撮影しており、そのYouTube登録者数は、なんと873万人！（2025年11月28日現在）
ここで嶋粼さん、「YouTubeやFacebookで繋がってるだけだから…」と教えてくれました。「推し活というか、ファンみたいな？」と聞くと、「そうなんだろうね。もうカロリーナなしの生活は考えられない。貫禄というかオーラがあるんだよ」と熱い想いを打ち明けます。取材Dは「詐欺と疑ってごめんなさい…」と謝ります。
今後の夢を聞くと、「カロリーナのバイオリンの生演奏を聴いてみたい。対面して聴いたら、俺の精神状態が危うい」と推しへの愛が炸裂！
最後に、消費者金融で5万円借りてその先どうするのかと問うと、「なんとかプラットフォームってやつで増やしてね！」と明るく話す嶋粼さん。ここでも取材Dは「それ、大丈夫なやつですか？」と心配します。その「なんとかプラットフォーム」こそハイリスクな気が…？
最後は「人生で、最初で最後の大勝負って感じかな」と前を向きます。
この取材から3カ月後、嶋粼さんのお家を訪ねると、衝撃的な変化が！ 続きはぜひ「TVer」で！
