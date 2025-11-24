人気芸人が、結婚前日に妻からカミングアウトを受けたという衝撃の事実を告白。「離婚も考えています」と述べるヒトコマがあった。

【映像】人気芸人の妻の衝撃カミングアウト

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、松井珠理奈が出演した。

世はまさに大コンプラ時代。芸人たちは、さまざまな価値観をアップデートして、なんとか世の中の価値観に順応をしている。そんな中でもなにがOKでなにがアウトなのか、ビクビクしながら日々不安を抱えている芸人も多いようだ。そこでこの日は、コンプラ時代に順応するためのテーマを持ち寄り「言われる？」「言われない？」を議論する企画「世間の顔色を確認したい これって言われると思う？ 討論会」が放送された。世間の声におびえる芸人として、相席スタートの山添寛、岡野陽一、ヒコロヒー、東京ホテイソン（たける、ショーゴ）が登場した。

ショーゴの議題は「奥さんが忍者の末裔って話、言われると思う？」というもの。昨年5月に結婚を発表したショーゴ。結婚の前日に妻から「実は私、忍者の末裔なの」というカミングアウトを受けたという。にわかに信じられなかったというショーゴは、妻の祖母に確認の電話をし、真実であることが判明したそうだ。

思い返してみると「確かに忍者っぽい節もあるな」と感じたというショーゴ。「まず、めちゃくちゃ足が速いです」とのこと。続いて、1番好きな漫画を尋ねたときには、大ヒット忍者漫画の『NARUTO -ナルト-』と答えたという忍者っぽいエピソードを紹介した。

ショーゴは「これは面白いな、引きがある」と思い、バラエティーでも話していこうといったんは思ったというが、よくよく考えたのちに「まてよ」と疑問の気持ちが生まれたという。

考えてみると「忍者ってメチャクチャ人殺してる」ということにショーゴは気づいたという。「暗殺の家系の末裔と俺は結婚したから、人殺しの旦那って言われるかも」という不安に襲われ、「正直、離婚も考えています」と告白した。ショーゴは「これは『ラヴィット！』で言ったら炎上ですよ」と、自身がレギュラー出演している朝のバラエティー番組『ラヴィット！』（TBS系）では、NGな案件であることを懸念している。