¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¡×¤Î¼õ¿Ç¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ¢¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
ÅüÇ¢ÉÂ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡¢Ç¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀÎ¡¢Ç¢¤ò¤Ê¤á¤¿¤ê´¥Áç¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Åü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÎÌ¾»Ä¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ç¢¤¬´Å¤¤¤³¤È¤¬¿ÇÃÇ¤Î½ÅÍ×¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Ç¢¤Î¿§¤ä¤Ë¤ª¤¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ç¢¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Î¼õ¿Ç¤ÎÌÜ°Â¤ÈÉÂ±¡¤Ç¤Î¸¡ºº¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¢¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Î¼õ¿Ç¤ÎÌÜ°Â¤ÈÉÂ±¡¤Ç¤Î¸¡ºº
¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤Ç¢¤ÎÊÑ²½¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Ç¢ÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤êÇ¢²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢ÆÃ¤ËÌë´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤â¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ËÃ¼¤Ë¹¢¤¬³é¤¤¤¿¤ê¡¢1Æü¤Ë²¿¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¿åÊ¬¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¤ª¶á¤¯¤ÎÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¤Î¼õ¿Ç¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¢¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï²¿²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Ç¢¤Î°Û¾ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¿ÇÎÅ²Ê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¢ÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¤Î¼õ¿Ç¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ç¢¤Ë·ì¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡Ê·ìÇ¢¡Ë¤Ï°ìÈÌÆâ²Ê¤Þ¤¿¤Ï¿ÕÂ¡Æâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤«¡©ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º·ì±Õ¸¡ºº¤Ç°Ê²¼¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
HbA1c¡Ê¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óA1c¡Ë¡§²áµî1～2¥ö·î¤ÎÊ¿¶Ñ·ìÅü¤òÈ¿±Ç¤·¤Þ¤¹
·ìÅüÃÍ¡§¸½ºß¤Î·ìÅü¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹
¤Þ¤¿¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¹çÊ»¾É¤ÎÍÌµ¤ä¿Ê¹Ô¾õ¶·¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤á¤Ç¤âÅüÇ¢ÉÂ¤ÈÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¶³¦·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢75g·Ð¸ý¥Ö¥É¥¦ÅüÉé²Ù»î¸³¡Ê75gOGTT¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢Ãº»ÀÆþ¤ê¤ÎÅüÊ¬¤ò´Þ¤à°ûÎÁ¡Ê´Å¤¤¥µ¥¤¥Àー¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ë¤ò°û¤àÁ°¤È¸å¤Ë¡¢Ê£¿ô²ó¤ÎºÎ·ì¤ò¹Ô¤¤¡¢·ìÅü¤ä¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊÑ²½¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Þ¤¹¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¡¢°ìÅÙÈ¯¾É¤¹¤ë¤È´°Á´¤Ë¼£¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Áá´üÈ¯¸«¤ÈÁá´ü¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ìÅüÃÍ¤òÎÉ¹¥¤Ë°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¢¤Î¿§¤äÆ÷¤¤¤Ê¤É¸Þ´¶¤ÎÊÑ²½¤À¤±¤ÇÅüÇ¢ÉÂ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æüº¢¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÁá¤á¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î¼õ¿Ç¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¡¢¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë¼£ÎÅ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹çÊ»¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
