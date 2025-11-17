【クリスマスお菓子】正直かなりオススメ！「モロゾフのXmas商品」がお手頃＆激かわでプレゼントに最高〜!!

全国のモロゾフ店舗では、2025年11月1日（土）より、クリスマス限定の商品の販売をスタート。

サンタクロースやトナカイなどがデザインされたかわいらしいパッケージとともに、各種チョコレートやファヤージュなど、モロゾフの人気商品が勢揃いしています！

モロゾフクリスマス商品紹介

◆ホリデースイートカレンダー

1日にひとつずつ数字の窓を開けながら、クリスマスを待つアドベントカレンダーです。

価格：1,944円（税込）

内容：50個入

◆クリスマスブック

クリスマスのきらめく世界を表現したプレーンチョコレートを、ブック型のパッケージに詰め合わせています。12個入りと18個入りの2種類が用意されています。

・クリスマスブック（12個入）

価格：702円（税込）

内容：44g（12個入）

・クリスマスブック（18個入）

価格：1,080円（税込）

内容：74g（18個入）

◆クリスマスポーチ

クリスマスベア、スノーマン、ジンジャーマンの可愛いアップリケを付けた刺繍入りポーチに、ミルクチョコレートとクランチチョコレートが詰まっています。

価格：990円（税込）※消費税率10％

内容：5個入

◆クリスマストゥリンキット（赤）（緑）

ミルクチョコレートとクランチチョコレートがキュートなクリスマスデザインのバッグに詰められています。クリスマスベアとスノーマンのブーツ型マスコットがポイントです。

価格：各648円

内容：各9個入

◆クリスマスプレーンチョコレート

クリスマスモチーフが可愛いプレーンチョコレートの詰合せです。

価格：702円（税込）

内容：51g（11個入）

◆クリスマスファンシーチョコレート

お子様にも安心なお酒不使用のチョコレートを、クリスマス限定パッケージに詰め合わせています。

価格：702円（税込）

内容：9個入

◆クリスマスファヤージュ

木の葉型の薄焼きクッキーにチョコレートをサンドしたモロゾフ人気のファヤージュを、クリスマス限定パッケージに詰め合わせています。

価格：702円（税込）

内容：6個入

◆クリスマスサプライズ

クランチチョコレートやミルクチョコレート、ストロベリートリュフなどがそれぞれ詰められています。クリスマス限定のパッケージデザイン。

価格：（1袋）各378円（税込）

価格：（3袋）1,080円（税込）

販売概要

販売期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）

取扱店舗： 全国のモロゾフ店舗

※店舗により取扱いがない場合があります。

※一部商品については販売期間が異なる場合があります。