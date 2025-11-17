【クリスマスお菓子】正直かなりオススメ！「モロゾフのXmas商品」がお手頃＆激かわでプレゼントに最高〜!!
全国のモロゾフ店舗では、2025年11月1日（土）より、クリスマス限定の商品の販売をスタート。
サンタクロースやトナカイなどがデザインされたかわいらしいパッケージとともに、各種チョコレートやファヤージュなど、モロゾフの人気商品が勢揃いしています！
モロゾフクリスマス商品紹介
◆ホリデースイートカレンダー
1日にひとつずつ数字の窓を開けながら、クリスマスを待つアドベントカレンダーです。
価格：1,944円（税込）
内容：50個入
◆クリスマスブック
クリスマスのきらめく世界を表現したプレーンチョコレートを、ブック型のパッケージに詰め合わせています。12個入りと18個入りの2種類が用意されています。
・クリスマスブック（12個入）
価格：702円（税込）
内容：44g（12個入）
・クリスマスブック（18個入）
価格：1,080円（税込）
内容：74g（18個入）
◆クリスマスポーチ
クリスマスベア、スノーマン、ジンジャーマンの可愛いアップリケを付けた刺繍入りポーチに、ミルクチョコレートとクランチチョコレートが詰まっています。
価格：990円（税込）※消費税率10％
内容：5個入
◆クリスマストゥリンキット（赤）（緑）
ミルクチョコレートとクランチチョコレートがキュートなクリスマスデザインのバッグに詰められています。クリスマスベアとスノーマンのブーツ型マスコットがポイントです。
価格：各648円
内容：各9個入
◆クリスマスプレーンチョコレート
クリスマスモチーフが可愛いプレーンチョコレートの詰合せです。
価格：702円（税込）
内容：51g（11個入）
◆クリスマスファンシーチョコレート
お子様にも安心なお酒不使用のチョコレートを、クリスマス限定パッケージに詰め合わせています。
価格：702円（税込）
内容：9個入
◆クリスマスファヤージュ
木の葉型の薄焼きクッキーにチョコレートをサンドしたモロゾフ人気のファヤージュを、クリスマス限定パッケージに詰め合わせています。
価格：702円（税込）
内容：6個入
◆クリスマスサプライズ
クランチチョコレートやミルクチョコレート、ストロベリートリュフなどがそれぞれ詰められています。クリスマス限定のパッケージデザイン。
価格：（1袋）各378円（税込）
価格：（3袋）1,080円（税込）
販売概要
販売期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）
取扱店舗： 全国のモロゾフ店舗
※店舗により取扱いがない場合があります。
※一部商品については販売期間が異なる場合があります。