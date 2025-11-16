夫が目を離した隙に確認…妻が見たおぞましい証拠は？【バイバイ! クソ旦那 Vol.4】
この漫画は書籍『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』（企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi）の内容から一部を掲載しています（全7話）。
■これまでのあらすじ
ワンオペ育児に疲れ果てた妻は、夫のスマホに届いた女性「サオリ」からのメッセージを見てしまう。裏切りを疑いながらも離婚を決断できず、職場の同僚から弁護士を紹介されるが、覚悟を固めきれない。そんな中、心労で顔に疲れが出始め、周囲の人は心配するものの、夫だけは無関心だった。胃潰瘍と診断され入院したが、夫は妻の心労の原因が”パート”だと決めつける。
調査だけでも
見たくなかった…！
はらわたが煮えくり返る
確たる証拠がほしい
家族を壊した女の顔
目を背けようもない夫の裏切りの証拠を見てしまったら、明日からどうしたらいいのかわからない…。連絡先を聞いておきながらも、なかなか探偵に電話をかけることはできませんでした。
しかしその日は突然やってきたのです。
夫が風呂に向かうと、スマホがそこに置かれたままになっていたのです。どこまで無防備なのか…
開いてみるとすぐに証拠は見つかりました。
見るに堪えない写真が100枚以上も…
覚悟を決めた妻はついに探偵に依頼しました。証拠はそろった。でも、あとはどうしたらいいの…？
『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』
企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi (KADOKAWA)
結婚前から、家事に協力的ではなかった夫。不満を抱えながらも、結婚したら、子どもが生まれたら…、きっと変わってくれる。そう信じて一緒になったのに…。現実は、ワンオペ育児とパートで寝る時間も心の余裕もない中、夫は若い女と楽しんでいた。ワンオペ×サレ妻の逆襲劇がここに―。
