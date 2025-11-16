この漫画は書籍『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』（企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi）の内容から一部を掲載しています（全7話）。

■これまでのあらすじ

ワンオペ育児に疲れ果てた妻は、夫のスマホに届いた女性「サオリ」からのメッセージを見てしまう。裏切りを疑いながらも離婚を決断できず、職場の同僚から弁護士を紹介されるが、覚悟を固めきれない。そんな中、心労で顔に疲れが出始め、周囲の人は心配するものの、夫だけは無関心だった。胃潰瘍と診断され入院したが、夫は妻の心労の原因が”パート”だと決めつける。



調査だけでも

これってチャンスじゃ？見たくなかった…！はらわたが煮えくり返る確たる証拠がほしい家族を壊した女の顔目を背けようもない夫の裏切りの証拠を見てしまったら、明日からどうしたらいいのかわからない…。連絡先を聞いておきながらも、なかなか探偵に電話をかけることはできませんでした。しかしその日は突然やってきたのです。夫が風呂に向かうと、スマホがそこに置かれたままになっていたのです。どこまで無防備なのか…開いてみるとすぐに証拠は見つかりました。見るに堪えない写真が100枚以上も…覚悟を決めた妻はついに探偵に依頼しました。証拠はそろった。でも、あとはどうしたらいいの…？



企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi (KADOKAWA)

「バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。」はこちら 『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi (KADOKAWA)

