【明日なに着る？】やんちゃすぎず使いやすい「ミニマルなレザーブルゾン」

「レザーのジャケットは気張って見える」を解決する、ごくシンプルな見た目。多くを盛り込まず、一歩身を引いたようなデザインが、落ち着きを保ったまま装いにレザーをなじませる秘訣。





ミニマルにまとめた、えりつきのレザーブルゾン。ディティールをひかえたことで黒レザーの強さが際立ち、硬派なのにシンプルで合わせやすい1着に。ボトムのシルエットに左右されず、バランスよく使えるジャストめのサイジング。にぶいツヤを放つ質感にメタリックなジップが好相性。





【POINT】どことなくなつかしい柄をモノクロで落とし込む、時代やトレンドに左右されない、風格のあるレトロルック。古着のスエットみたいなキャラクターニットが、ユーモアのある手慣れたハズしに。グレーを含む色あせたモノトーンで、いっそう味わい深く。





