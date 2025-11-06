米スポーツメディア『The Athletic』は5日（日本時間6日）、今オフの移籍市場を特集。全30球団の補強ポイントに言及し、世界一軍団ドジャースに関しては「外野手とブルペン」と指摘した。

■全30球団のフロントに直接取材

『The Athletic』は今回、「オフシーズンにおける全30球団のニーズと目標」と題して、記事を公開。ナショナルズやレッズなどでGMを務めたジム・ボウデン氏が、全30球団のフロントに直接聞き取りを行い、その回答をもとに補強ポイントを紹介した。

ワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャースに関しては、最大のニーズとして「外野手とブルペン」を提示。同氏は「来季3連覇を狙うドジャースは、このオフシーズンも功績にあぐらをかくことはないだろう」とし、恒例の大型補強を進めると予想した。

その上で「彼らは外野、特に右翼手か左翼手のどちらかを補強する必要があり、そういう意味でカブスのカイル・タッカー外野手は完璧にフィットする。彼は打率、長打、走塁、守備など、すべてに優れた“完成された選手”であり、まさにドジャースが外野に求めているタイプだ」とし、今オフのナンバーワン・フリーエージェント（FA）選手がターゲットになると主張した。

■阪神、ソフトバンクでも活躍

また、ブルペン陣に関しては「彼らは抑えの強化にも取り組むだろう。負傷中のリリーフ投手の回復、若手投手の育成、あるいはトレードによる戦力獲得など、いずれの手段を取るにしても、ここは引き続き注力すべき分野。彼らは今オフもリリーフ投手のFA市場を探ることになりそうだ」とし、レギュラーシーズンで炎上を続けた救援陣のテコ入れも訴えた。

同氏はブルペン陣に関して、補強候補の名前は出さなかったが、米メディア『ドジャース・ウェイ』などは、パドレスからFAになったロベルト・スアレス投手がターゲットになると予想。今季のセーブ王で、阪神やソフトバンクでも活躍した右腕が、大谷翔平投手や山本由伸投手らと共闘することになるのか、注目だ。