現役女子大生・春山愛が史上初のアマチュアV 激闘4人プレーオフ制す【マイナビ ネクストヒロインツアー】
＜マイナビカップ 最終日（一日競技）◇30日◇ザ・クラシックゴルフ倶楽部 キング・プリンスコース（福岡）◇6378ヤード・パー72＞マイナビネクストヒロインツアー第14戦が終了した。
【写真】祝福のウォーターシャワー！
初出場の春山愛（朝日大2年）が5アンダー・首位に並んだ藤川玲奈、郡山瞳、園田結莉亜を4ホールに及ぶプレーオフで撃破。ツアー史上初のアマチュア優勝を成し遂げた。3アンダー・5位タイに平畑佳子と中島萌絵。2アンダー・7位タイには古賀衣桜と岡田梨沙が入った。2連勝を狙った佐渡山理莉は1アンダー・9位タイで大会を終えた。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。25年は17試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
