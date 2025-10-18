ベッツが語った大谷の存在「僕たちはブルズで、彼はマイケル・ジョーダン」

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手」で投打同時出場。投げては7回途中10奪三振2安打無失点に抑え、ポストシーズン2勝目。バットではポストシーズン史上11人目の1試合3本塁打の大暴れを見せた。試合後、チームメートはドン引き。ムーキー・ベッツ内野手も興奮気味に語った。

まずは投手として魅せた。初回先頭・トゥラングへ四球を与えたが、続くチューリオから3者連続三振。その裏にいきなり左腕キンタナの内角スラーブを完璧に捉え、右翼スタンド上段に飛び込む先頭打者弾。9試合ぶりのポストシーズン3号だ。打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約135.9メートル）、角度25度。打った瞬間の豪快アーチとなった。

4回2死では1試合2発となる4号ソロを右中間場外へ運んだ。フリーマンらチームメートが頭を抱える特大アーチ。打球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート（約142.9メートル）、角度33度だった。7回1死でもバックスクリーン左へ5号ソロ。ポストシーズン1試合3発は史上11人目だった。

試合後、米放送局「MLBネットワーク」のインタビューに応じたムーキー・ベッツ内野手は大谷を大絶賛。「偉大だよ。何度も言っているけど、僕たちはブルズで、彼はマイケル・ジョーダンのような存在だよ。彼がいつどこに行こうが、我々はついていく。彼がチームにいてくれて本当にうれしい」と語った。（Full-Count編集部）