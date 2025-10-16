AHRESから新色登場♡光をまとうネオン発色ルージュ「THE LIP Neo Anima」

「Canvas is Limitless.」をテーマに掲げるコスメブランド・AHRES（アーレス）から、唇に光の彩りを宿す新色ルージュ「THE LIP Neo Anima（ザ リップ ネオアニマ）」が登場。蛍光顔料※¹を使用したネオンカラーピグメントが生み出す、唯一無二の鮮やかな発色が話題です。高彩度なツヤ感とリップケア効果を両立し、メイクをアートのように楽しめる一本です♡

AHRES新色「THE LIP Neo Anima」の魅力

AHRES独自処方によるネオンカラーピグメント（蛍光顔料）※¹を配合した「THE LIP Neo Anima」は、光の下でより鮮やかに発色するのが特徴。

紫外線を可視光線に変換する仕組みにより、通常のリップでは得られない立体感とツヤを実現します。

さらに、ブラックライト下では幻想的な蛍光色を放ち、アートのような存在感を放つ特別な一本です。ひと塗りで唇をふっくらと際立たせ、印象的なメイクを叶えます。

新色2色が登場♡異なる魅力をチェック

# Pink ベーige (ピンク ベージュ)

# バリ3☆Pink (バリサン ピンク)

今回登場するのは、表情に温もりを与える「#Pinkベージュ（ピンクベージュ）」と、明るく弾けるような「#バリ3☆Pink（バリサンピンク）」の2色。

ピンクベージュは上品で肌なじみの良いカラーで、洗練された大人の印象に。対してバリサンピンクは、軽やかでモードなブライトピンクが魅力。

どちらも蛍光顔料の効果で透明感とツヤが引き立ち、表情をより立体的に見せてくれます♪

デザインも機能も革新的！自分だけのリップに

「THE LIP Neo Anima」は、付属ドライバーでリング位置を調整し、自分好みにカスタマイズできるレフィル式デザイン。

ボディとリング、ドライバーが専用ボックスに収められ、ギフトにもぴったりです。

さらに、保湿成分（酒粕エキス、コメヌカ油、エクトインなど）を贅沢に配合し、リップメイクとケアを同時に叶えます。使うたびになめらかなツヤ唇に整う実力派リップです。

期間限定プレゼントキャンペーンも実施中！

10月29日（水）より全国で一斉発売される「THE LIP Neo Anima」。本体セット（容器＋レフィル1種）は3g／5,500円（税込）、レフィル単品は3g／3,740円（税込）。

さらに期間中、税込5,500円以上の購入で、AHRES初のアパレルグッズ「オリジナル手袋」と、ネオンカラーピグメント※¹入り特別ネイルをセットでプレゼント。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

※１（ノルボルナンジアミン／レゾルシノールジグリシジルエーテル）クロスポリマー、赤１０４（１）、赤２３０（１）、橙２０１、黄２０３、水酸化Al（着色料）

唇から始まるアート♡AHRES新色で自分らしい彩りを

メイクをアートとして楽しむ--そんな想いを込めたAHRESの新色「THE LIP Neo Anima」。鮮やかな発色とツヤ感で、唇をキャンバスのように染め上げます。

自分だけのカラー、自分だけの輝きを纏って、日常をもっとクリエイティブに。心まで華やぐ鮮光リップで、あなたらしい美しさを咲かせてみてはいかがでしょうか♡