国内最大級のゲレンデ「星野リゾート ネコマ マウンテン」に早割よりお得な「超早割」が新登場。近隣で使える特典も盛りだくさん！
南北に広がる壮大なフィールドを誇るスキー場「星野リゾート ネコマ マウンテン」は、2025年10月1日より2025年〜2026年シーズン券の販売を開始した。11月3日(祝)までの超早割期間は、通常価格の半額で購入することができる。さらにシーズン券には、スキー場内はもちろん、周辺の観光施設や飲食店、全国各地へのスノートリップで1年中使える特典も付いている。
【写真】待望のツリーランゾーンが今年からオープン
2023年12月にアルツ磐梯と猫魔スキー場が連結し生まれ変わった「星野リゾート ネコマ マウンテン」。同スキー場は、猫魔ヶ岳の南北にまたがり、リフト13基、33コースを有するビッグゲレンデだ。雄大な磐梯山と猪苗代を望み、開放的な滑りを楽しめる南エリア(旧アルツ磐梯)と、北斜面で標高が高く、極上の軽い雪が降り、春までロングシーズン楽しめる北エリア(旧猫魔スキー場)、2つのエリアを自由に行き来し遊ぶことができる。今年は、ツリーランゾーンが加わり、さらなる滑りのバリエーションを楽しむことができる。
今シーズンの営業期間は、2025年11月29日(土)から2026年5月6日(祝)までの159日間を予定し、2年連続営業日数県内No.1(※1)を誇るロングシーズンを、国内最大級のビッグゲレンデで遊び尽くせる。10月1日から11月3日(祝)までの超早割期間は、大人通常8万6000円が4万3000円、若者割(24歳〜29歳)通常5万4000円が2万7000円、若者割(19〜23歳)通常3万6000円が1万8000円、中高生通常3万4000円が1万7000円、小学生通常3万2000円が1万6000円とシーズン券をお得に購入できる。
※1)東北索道協会福島地区部会「冬季輸送実績集計表24-25」より
■スノーライフを充実させる特典盛りだくさんのシーズン券
県内トップのロングシーズンを滑り倒すことができるシーズン券には、スノートリップをより楽しくする特典が盛りだくさん。
■【特典1】スキー場でも道中でもネコマライフが充実！
シーズン券購入者には、スキー場内で利用できる多くの特典が用意されている。「同伴者割」では、一緒に来た同伴者のリフト券をお得に購入できる。スキー・スノーボードは仲間と一緒に滑るのも醍醐味のひとつ。この特典を利用することで、シーズン券を持っていない友達もゲレンデに誘いやすくなる。今年はさらに、スキー場への道中にある近隣の店で使える特典が新登場。道の駅や飲食店をお得に楽しみながら、ネコマライフをさらに充実させることができる。
＜ネコマ マウンテン特典一例＞
・同伴者割 同伴者のリフト1日券が6300円から4900円に
・北エリア駐車場全日無料
・ナイター無料
・ファーストライド(※2)無料
・南エリアWAXサービス20パーセント割引
・Burton Test Ride Centerの50パーセント割引
・GoPro貸出20パーセント割引
・The Rider'sでハンバーガー注文するとソフトドリンク1杯サービス など
※2)ファーストライド：通常のリフトオープン時間よりも15分前倒しで朝一番のゲレンデを滑れるサービス
＜道中で使える特典一例＞
・道の駅や飲食店の割引、デザートサービス
・スポーツショップや専門店での買い物割引
・日帰り温泉割引 など
■【特典2】日本各地のスノートリップを満喫！
シーズン券購入者は、トマムやMt.T(旧天神平スキー場)など、複数のスキー場のリフト券が、無料または優待価格で利用可能。また、「OMO7 旭川(おも)by 星野リゾート」「界 アルプス」といったスキー場が近くにある施設を中心に、複数の星野リゾートの宿泊施設が最大40パーセントオフで利用できる特別プランを利用できる。全国各地のスノートリップがお得に楽しめ、さらにスキー・スノーボードライフが充実する。
＜シーズン券購入者限定 星野リゾート宿泊プラン＞
対象施設や利用方法などの詳細は、後日、ネコマ マウンテンの公式サイトにて公開予定。
※宿泊時に本人確認のため、シーズン券と身分証明書の提示が必要
※宿泊者の中に必ず購入者本人がいることが必須
＜リフト券無料施設＞
・トマムスキー場無料
・Mt.T(旧天神平スキー場)3日分無料
＜リフト券優待施設＞
・夏油高原スキー場
・湯殿山スキー場
・川場スキー場
・斑尾高原スキー場
・エイブル白馬五竜＆Hakuba47、ほか
※価格や利用方法等は後日公式サイトにて公開
■【特典3】冬だけじゃない！1年中使える特典いっぱい
今年から新たに、スキーシーズン以外でも使える特典が加わり、通年を通じて、全国各地にある星野リゾートにてシーズン券購入者限定プランでお得に宿泊が楽しめる。また、会津エリアの日帰り温泉や定番観光地「鶴ヶ城」の天守閣入場券、スタッフがおすすめする飲食店での割引特典もあり、会津での旅をより楽しむことができる。
＜会津での旅を楽しめる通年使える特典一例＞
・鶴ヶ城天守閣・御薬園共通入場券割引(会津若松市)
・裏磐梯レイクリゾート 日帰り温泉割引(北塩原村)
・道の駅ばんだい ベーカリー500円以上購入でコーヒー1杯プレゼント(磐梯町)
・たか膳 お食事注文につきソフトドリンク1杯サービス(磐梯町)
・HHT天寧寺倉庫 カフェ利用でアイスクリームサービス(会津若松市) など
スノートリップはもちろん、1年中旅を充実させる特典がいっぱいのシーズン券を活用して、ロングシーズンをお得に遊び倒そう。
【星野リゾート ネコマ マウンテン概要】
所在地：福島県耶麻郡磐梯町大字更科字清水平6838-68
電話：0242-74-5000
営業期間：2025年11月29日(土)〜2026年5月6日(祝)
リフト／コース数：13基／33コース
リフト料金：1日券WEB購入 大人5700円、中高生4200円、小学生2700円
アクセス：東北自動車道郡山 JCT 経由磐越道「磐梯河東 IC」より約20 分
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】待望のツリーランゾーンが今年からオープン
今シーズンの営業期間は、2025年11月29日(土)から2026年5月6日(祝)までの159日間を予定し、2年連続営業日数県内No.1(※1)を誇るロングシーズンを、国内最大級のビッグゲレンデで遊び尽くせる。10月1日から11月3日(祝)までの超早割期間は、大人通常8万6000円が4万3000円、若者割(24歳〜29歳)通常5万4000円が2万7000円、若者割(19〜23歳)通常3万6000円が1万8000円、中高生通常3万4000円が1万7000円、小学生通常3万2000円が1万6000円とシーズン券をお得に購入できる。
※1)東北索道協会福島地区部会「冬季輸送実績集計表24-25」より
■スノーライフを充実させる特典盛りだくさんのシーズン券
県内トップのロングシーズンを滑り倒すことができるシーズン券には、スノートリップをより楽しくする特典が盛りだくさん。
■【特典1】スキー場でも道中でもネコマライフが充実！
シーズン券購入者には、スキー場内で利用できる多くの特典が用意されている。「同伴者割」では、一緒に来た同伴者のリフト券をお得に購入できる。スキー・スノーボードは仲間と一緒に滑るのも醍醐味のひとつ。この特典を利用することで、シーズン券を持っていない友達もゲレンデに誘いやすくなる。今年はさらに、スキー場への道中にある近隣の店で使える特典が新登場。道の駅や飲食店をお得に楽しみながら、ネコマライフをさらに充実させることができる。
＜ネコマ マウンテン特典一例＞
・同伴者割 同伴者のリフト1日券が6300円から4900円に
・北エリア駐車場全日無料
・ナイター無料
・ファーストライド(※2)無料
・南エリアWAXサービス20パーセント割引
・Burton Test Ride Centerの50パーセント割引
・GoPro貸出20パーセント割引
・The Rider'sでハンバーガー注文するとソフトドリンク1杯サービス など
※2)ファーストライド：通常のリフトオープン時間よりも15分前倒しで朝一番のゲレンデを滑れるサービス
＜道中で使える特典一例＞
・道の駅や飲食店の割引、デザートサービス
・スポーツショップや専門店での買い物割引
・日帰り温泉割引 など
■【特典2】日本各地のスノートリップを満喫！
シーズン券購入者は、トマムやMt.T(旧天神平スキー場)など、複数のスキー場のリフト券が、無料または優待価格で利用可能。また、「OMO7 旭川(おも)by 星野リゾート」「界 アルプス」といったスキー場が近くにある施設を中心に、複数の星野リゾートの宿泊施設が最大40パーセントオフで利用できる特別プランを利用できる。全国各地のスノートリップがお得に楽しめ、さらにスキー・スノーボードライフが充実する。
＜シーズン券購入者限定 星野リゾート宿泊プラン＞
対象施設や利用方法などの詳細は、後日、ネコマ マウンテンの公式サイトにて公開予定。
※宿泊時に本人確認のため、シーズン券と身分証明書の提示が必要
※宿泊者の中に必ず購入者本人がいることが必須
＜リフト券無料施設＞
・トマムスキー場無料
・Mt.T(旧天神平スキー場)3日分無料
＜リフト券優待施設＞
・夏油高原スキー場
・湯殿山スキー場
・川場スキー場
・斑尾高原スキー場
・エイブル白馬五竜＆Hakuba47、ほか
※価格や利用方法等は後日公式サイトにて公開
■【特典3】冬だけじゃない！1年中使える特典いっぱい
今年から新たに、スキーシーズン以外でも使える特典が加わり、通年を通じて、全国各地にある星野リゾートにてシーズン券購入者限定プランでお得に宿泊が楽しめる。また、会津エリアの日帰り温泉や定番観光地「鶴ヶ城」の天守閣入場券、スタッフがおすすめする飲食店での割引特典もあり、会津での旅をより楽しむことができる。
＜会津での旅を楽しめる通年使える特典一例＞
・鶴ヶ城天守閣・御薬園共通入場券割引(会津若松市)
・裏磐梯レイクリゾート 日帰り温泉割引(北塩原村)
・道の駅ばんだい ベーカリー500円以上購入でコーヒー1杯プレゼント(磐梯町)
・たか膳 お食事注文につきソフトドリンク1杯サービス(磐梯町)
・HHT天寧寺倉庫 カフェ利用でアイスクリームサービス(会津若松市) など
スノートリップはもちろん、1年中旅を充実させる特典がいっぱいのシーズン券を活用して、ロングシーズンをお得に遊び倒そう。
【星野リゾート ネコマ マウンテン概要】
所在地：福島県耶麻郡磐梯町大字更科字清水平6838-68
電話：0242-74-5000
営業期間：2025年11月29日(土)〜2026年5月6日(祝)
リフト／コース数：13基／33コース
リフト料金：1日券WEB購入 大人5700円、中高生4200円、小学生2700円
アクセス：東北自動車道郡山 JCT 経由磐越道「磐梯河東 IC」より約20 分
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。