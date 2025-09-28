バターステイツ♡2025年クリスマスケーキ全7種の予約開始！
「バターステイツ by銀のぶどう」から、2025年クリスマスケーキ全7種の予約が10月1日(水)よりスタート♡王道5号サイズからひとりじめもできる3号サイズまで、多彩なラインアップが揃いました。予約限定ケーキ『THEストロベリーツリー of BUTTER STATE’s』は税込6,480円。ご家族や大切な人と素敵なクリスマスをお楽しみいただけます♪
王道5号サイズのクリスマスホールケーキ
ストロベリーノエル 5号
家族や友達とシェアするのにぴったりな5号サイズのホールケーキは、苺とクリーム、スポンジのバランスが絶妙♡
『ストロベリーノエル 5号』は、税込5,292円/直径15cm。中にもぎっしり苺を敷き詰めた王道ショートケーキ。
クリスマスショコラ 5号
『クリスマスショコラ 5号』：税込4,644円/直径15cm。流れ星をイメージしたショコラづくしのケーキ。
香り高い苺や濃厚ショコラ、フランス産パールクラッカンチョコのアクセントが味わい深い一品です。
シュガーバターの木から秋冬限定♡新作キャラメルブリュレが登場
3号サイズで楽しむひとり＆ふたり用ケーキ
ストロベリークリスマス・ショート
12月22日(月)～25日(木)は、予約不要で購入できる3号サイズのケーキも登場♡
『ストロベリークリスマス・ショート』は税込2,376円/9.5×8.5cm。中にも苺をサンドした小さな王道ショートケーキ。
聖夜のショコラドーム
『聖夜のショコラドーム』は税込2,160円/直径10.5cm。濃厚ショコラムースとスポンジの七重奏。
木苺ノエルブーツ
『木苺ノエルブーツ』は税込2,160円/直径10cm。甘酸っぱい木苺ムース＆コンフィチュール。
クリスマスチーズリース
『クリスマスチーズリース』：税込2,160円/直径10cm。ベイクドとレアの2段チーズケーキで雪景色を演出。
THEストロベリーツリー of BUTTER STATE’s ※要予約
税込6,480円で、15cmの豪華なケーキもあります。要要約なので、お早めに。
バターステイツで華やかなクリスマスを
2025年のクリスマスは、「バターステイツ by銀のぶどう」の全7種ケーキで特別なひとときを♡5号サイズで家族とシェアするもよし、3号サイズでひとりやふたりの贅沢タイムにもぴったり。
予約限定の『THEストロベリーツリー of BUTTER STATE’s』は税込6,480円。全国の店舗・オンラインで10月1日より予約受付開始です♪