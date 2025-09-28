バターステイツ♡2025年クリスマスケーキ全7種の予約開始！

「バターステイツ by銀のぶどう」から、2025年クリスマスケーキ全7種の予約が10月1日(水)よりスタート♡王道5号サイズからひとりじめもできる3号サイズまで、多彩なラインアップが揃いました。予約限定ケーキ『THEストロベリーツリー of BUTTER STATE’s』は税込6,480円。ご家族や大切な人と素敵なクリスマスをお楽しみいただけます♪

王道5号サイズのクリスマスホールケーキ

ストロベリーノエル 5号

家族や友達とシェアするのにぴったりな5号サイズのホールケーキは、苺とクリーム、スポンジのバランスが絶妙♡

『ストロベリーノエル 5号』は、税込5,292円/直径15cm。中にもぎっしり苺を敷き詰めた王道ショートケーキ。

クリスマスショコラ 5号

『クリスマスショコラ 5号』：税込4,644円/直径15cm。流れ星をイメージしたショコラづくしのケーキ。

香り高い苺や濃厚ショコラ、フランス産パールクラッカンチョコのアクセントが味わい深い一品です。

3号サイズで楽しむひとり＆ふたり用ケーキ

ストロベリークリスマス・ショート

12月22日(月)～25日(木)は、予約不要で購入できる3号サイズのケーキも登場♡

『ストロベリークリスマス・ショート』は税込2,376円/9.5×8.5cm。中にも苺をサンドした小さな王道ショートケーキ。

聖夜のショコラドーム

『聖夜のショコラドーム』は税込2,160円/直径10.5cm。濃厚ショコラムースとスポンジの七重奏。

木苺ノエルブーツ

『木苺ノエルブーツ』は税込2,160円/直径10cm。甘酸っぱい木苺ムース＆コンフィチュール。

クリスマスチーズリース

『クリスマスチーズリース』：税込2,160円/直径10cm。ベイクドとレアの2段チーズケーキで雪景色を演出。

THEストロベリーツリー of BUTTER STATE’s ※要予約

税込6,480円で、15cmの豪華なケーキもあります。要要約なので、お早めに。

バターステイツで華やかなクリスマスを

2025年のクリスマスは、「バターステイツ by銀のぶどう」の全7種ケーキで特別なひとときを♡5号サイズで家族とシェアするもよし、3号サイズでひとりやふたりの贅沢タイムにもぴったり。

予約限定の『THEストロベリーツリー of BUTTER STATE’s』は税込6,480円。全国の店舗・オンラインで10月1日より予約受付開始です♪