¤·¤Ê¤³¡¢Á´¿È¥Ñ¡¼¥×¥ë¥³¡¼¥Ç¤ÇTWICE¥é¥¤¥Ö¤Ø ¿ä¤·¥á¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö1ÈÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ç¥«¥ê¥Ü¥ó²Ä°¦¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤·¤Ê¤³¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤Ê¤³¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à2Æü´Ö»²Àï¤·¤Þ¤·¤¿ ¹¬¤»¤¹¤®¤¿¤Í¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢TWICE¤Î6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTWICE ¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR IN JAPAN¡×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Á´¿È¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢TWICE¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡ÊLOVELYS¡Ë¤Î¥µ¥Ö¥ê¡¼¡ÊSAVELY¡Ë¤ä¡¢¥µ¥Ê¡ÊSANA¡Ë¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥Á¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¥µ¥Ê¿ä¤·¡©¡×¡Ö1ÈÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ç¥«¥ê¥Ü¥ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
