Image: AROUND Inc

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

大型商業施設などでは正確な駐車位置を忘れて多少迷うことがありますよね。そんなプチストレスを解決してくれるのが「CARTAG」という追跡機能付きUSBアダプタ。

パッと見た感じはシンプルな車載用USBアダプタですが、iPhoneの探すアプリ対応なので世界中のAppleデバイスによって愛車の現在地を追跡できるんです。充電機能も最大30Wとパワフルなので、移動中のスマホやタブレット充電もお任せあれ。

期間限定でおトクになっていたので詳しくチェックしていきましょう。

位置情報が分かるUSBアダプタ

Image: AROUND Inc

盗難対策として安価なAirTag系トラッカーを搭載している人も増えましたよね。ただ、ストーカー対策機能で通知が出るので分かりやすい場所にあるとすぐに撤去できるのが難点。

そんな“隠す”という手法を逆手に取り、見えててもOKなのがシガーソケット用USBアダプタの「CARTAG」です。挿すだけなので設置は数秒で完了。

Image: AROUND Inc

あとはAppleの探すアプリで登録すれば準備完了。万が一の盗難時や駐車場所を見失った場合には世界中のAppleデバイスによるグローバルな包囲網で捜索可能。

電池不要、エンジンONで追跡開始

Image: AROUND Inc

電池式トラッカーだと1年程度で交換が必要ですが、「CARTAG」はシガーソケットから給電されるので電池交換や充電も不要。エンジンオフ時は電力消費無しなのでバッテリー上がりも心配なし。

Image: AROUND Inc

なおエンジン停止時はリアルタイム検知ができませんが、そもそも必要なのは知らぬ間に動いているとき。

最後に検知した場所は記録されており、万が一知らずに移動した場合は取り外されない限り追跡できるのでトラッカーとしては十分な仕様かと。

大型ショッピングモールの駐車場などで迷いやすい人は、降車前にしっかり反応させておくと愛車の位置が簡単に分かりますよ！

急速充電もできる合計30W

Image: AROUND Inc

最近の車にはUSBポートが複数装備されていますが、使用機器や乗車人数によっては足りなくなる場合も。

「CARTAG」はUSB-TypeAとType-Cの2つのポートがPD3.0 / QC3.0にも対応して合計30W出力が可能なため、スマホやタブレットもしっかり充電できます。

Image: AROUND Inc

暗闇でも見やすいLEDライトも搭載。押すたびに8色に変化するため、ちょっとしたアンビエントライト代わりにも。

これだけ機能が揃って4000円台ならコスパも十分かと！ 盗難が気になる人や駐車場で迷いやすい人にはオススメなのでチェックしてみてください！

＞＞シガーソケットに挿すだけ！愛車の盗難対策と充電を両立するスマートタグ

Source: machi-ya