ディズニーによる名作アニメのリメイク化は一定の成功を収めているが、オリジナル版と比べて不満を持つファンも多いようだ。超実写版『ライオン・キング』(2019)の新作『ムファサ:ライオン・キング(原題:Mufasa: The Lion King)』にも、ファンから「魂がこもっていない」との批判が向けられた。これに対し、監督のバリー・ジェンキンスが反論している。

ジェンキンスは自身のX(旧Twitter)で、『ライオン・キング』公式アカウントが投稿した『ムファサ』の予告編をリポスト。すると1人のXユーザーが、米ディズニーのボブ・アイガーCEOを引き合いに出して、次のように返信した。「バリー、あなたはアイガーの"魂のない機械”に取り組むには、あまりにも優秀で才能がありすぎる」。

作品に魂がこもっていないとする批判を受け、ジェンキンスは反論。オリジナル版がシェイクスピアの戯曲『ハムレット』を題材にしている点を踏まえ、次のように返信した。

「『ライオン・キング』に魂がない作品などない。何十年もの間、世界中の映画館で、子どもたちが初めて集団的な悲しみを経験し、初めてシェイクスピアと接し、さまざまな言語で会話をしてきた。集団で感情を共有するための最も強力な手段なんだ。」

