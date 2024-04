キャンプギアとして活躍する焚き火ツールセット！雲鶴堂 火ばさみ「HIKAMI」「2way 灰かき棒」セット販売

主にキャンプギアの企画・販売を行う「雲鶴堂」は、「ハサミ」と同じ感覚で使える火ばさみ『HIKAMI』と、同時開発の『2way 灰かき棒』のお得なセットをGWに合わせて4月末より販促強化を実施します。

雲鶴堂 火ばさみ「HIKAMI」「2way 灰かき棒」セット販売

商品名 : 『焚き火ツールセット』

型番 : Mk-1013

定価 : 7,150円(税込)

「雲鶴堂」は、「ハサミ」と同じ感覚で使える火ばさみ『HIKAMI』と、同時開発の『2way 灰かき棒』のお得なセットを2024年4月末より販売します。

火ばさみ「HIKAMI」

商品名 : 『HIKAMI』

型番 : Mk-1009

定価 : 5,930円(税込)

材質 : ステンレス(SUS201)

カラー : シルバー

サイズ : W35.2cm×H8.3cm×D1.2cm

重量 : 約234g

手の小さな方や、耐熱グローブを着けた状態でも「掴みやすい」火ばさみを追求し、開発された『HIKAMI』は、文房具のハサミと同じ感覚で開閉自在。

太く重い薪も「てこの原理」で掴みやすくなっています。

コンパクトな設計のため、物が多く狭い場所でも楽に取り回しが可能。

同社商品、中型薪ストーブ『MAKIng STOVE』専用バッグにも収納可能なサイズです。

バックパックやザックにも収納でき、約234gと軽量なため、登山や川でのレジャーなどキャンプ以外でのアウトドアシーンでも活躍してくれることでしょう。

オールステンレスの『HIKAMI』は塗装剥げの心配がなく、頑丈。

ネジ式の結合部は六角レンチで締め直すことも、分解して水洗いすることも可能です。

(六角レンチは付属しておりません。別途2本必要です。)

丈夫なステンレス製で、万一、結合部に煤がこびり付いてしまっても簡単に手入れができる『HIKAMI』は、長年アウトドアのお供になってくれます。

『HIKAMI』はここが使いやすい

挟む力…「てこの原理」を利用し挟む

開閉方法…「ハサミ」のように片手で開く・閉じる

結合部…ネジ式で締め直しや分解が簡単

重量…約234gと軽量

耐久性…オールステンレスで変形しにくく頑丈

長さ…約35cmとコンパクト

2way 灰かき棒

商品名 : 『2way 灰かき棒』

型番 : Mk-1008

定価 : 2,530円(税込)

材質 : ステンレス(SUS201)

カラー : シルバー

サイズ : W35cm×H10cm×D4cm(灰かき棒の場合)、W35cm×H6cm×D2.1cm(フックの場合)

重量 : 約277g(灰かき棒の場合)、約250g(フックの場合)

同時に開発された『2way 灰かき棒』も同様にオールステンレス。

無骨で統一感のあるデザインは揃えて持ちたい一品。

こちらは、六角レンチでヘッドを交換し、フックに付替え可能な2way仕様。

これからの秋や冬キャンプに向け、焚き火台やBBQコンロ、薪ストーブのお供に絶妙サイズの『HIKAMI』や『2way 灰かき棒』は焚き火ツールとして活躍してくれます。

※六角レンチは3.0mm対応のものを使用できます。

(同社商品『MAKIng STOVE』付属の六角レンチもそのまま使えます。)

