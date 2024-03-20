Ã±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤Ë¡ÖºÊ¤ÎÉÔÎÑ¡×È¯³Ð¡Ä¡ª¡¡Æß´¶¤ÊÉ×¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
É×¤¬¡ÖÃ±¿ÈÉëÇ¤Àè¤ÇÉÔÎÑ¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÉ×¤¬Ã±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¡¢ºÊ¤¬¡ÖÉ×¤Î¤¤¤Ê¤¤·ä¤ËÉÔÎÑ¡×¤Ê¤ó¤Æ¥±¡¼¥¹¤â¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤ÎÉ×¤¬¡¢ºÊ¤ÎÉÔÎÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æß´¶¤ÊÉ×¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¡ÖºÊ¤ÎÊÑ²½¡×¤È¤Ï¡Ä¡©
¡ÖµîÇ¯¤«¤éË¿ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ËÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ºÊ¤ä»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ë²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£¤Ç¡¢µ×¡¹¤Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎºÊ¤¬Áé¤»¤Æ¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉþÁõ¤äÈ±·Á¤â¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«¿§¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ä¡Ä¡£
¡Ø¤³¤ì¤ÏÉÔÎÑ¤·¤Æ¤ë¤À¤í!?¡Ù¤Ã¤Æ²ø¤·¤ó¤À¤é¡¢ºÊ¤Ï¤Ï¤¸¤áÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÎ¥º§Ä´ÄäÃæ¤Ç¤¹¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¢¦ ÃËÀ¤Ã¤Æ°ìÈÌÅª¤Ë½÷À¤è¤êÆß´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤Ç¤âµ¤¤Å¤¯¤Û¤É¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢Îø¤ÎÎÏ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤¡ÉÔÎÑ¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤¬¡£