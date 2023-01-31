¥Þ¥óC¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½DF¥«¥ó¥»¥í¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ÜÀÒ¤¬Àµ¼°È¯É½¡ª¡Ö»ä¤Ï¤³¤³¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤¤¡£Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤è¡×
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£±·î31Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¥«¥ó¥»¥í¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡28ºÐDF¤Î³ÍÆÀ¤ËºÝ¤·¡¢¥µ¥ê¥Ï¥ß¥¸¥Ã¥ÁSD¤Ï¡Ö¥í¡¼¥ó¤Ç¤Î·ÀÌó¤À¤¬¡¢²Æ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈà¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¹¶·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤òÈ÷¤¨¤¿²æ¡¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËºÇÅ¬¤À¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¡ÈÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¥«¥ó¥»¥í¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï°ÎÂç¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î£±¤Ä¡£ÊÂ³°¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï¤³¤³¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤¤¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤è¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥«¥ó¥»¥í¤ÏÊì¹ñ¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥»¥ê¥¨A¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢2019Ç¯¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ë²ÃÆþ¡£154 »î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£¹¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ³¤³°£´¤«¹ñÌÜ¤È¤Ê¤ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¤â´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ú²èÁü¡Û¥«¥ó¥»¥í¤¬¥Þ¥óC¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡ªÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö22ÈÖ¡×