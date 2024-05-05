陸上・世界リレー」（４日、バハマ）男子４００メートルリレーの予選が行われ、日本は３８秒１０の４組１着で５日の決勝に進出。この結果により、今夏のパリ五輪出場権を獲得した。１走をサニブラウン・ハキーム（東レ）、２走を胗田大輝（東洋大）、３走を上山紘輝（住友電工）、４走を三輪颯太（慶大）が務め、五輪切符獲得につなげた。“リレー侍”の日本は１６年リオ五輪で銀メダルを獲得したが、２１年東京五