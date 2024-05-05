楽天は発足1年目の4月に11連敗…コーチ配転案に田尾安志監督は反発した楽天初代監督の田尾安志氏（野球評論家）は2005年のわずか1シーズンで解任された。新規参入球団の1年目は38勝97敗1分。戦力的にあまりにも他球団と差がありすぎた。4月と8月に11連敗を喫したが、いずれも球団フロントとゴタゴタした。開幕から約1か月で早くも辞表を手にした4月。休養の可能性があった8月。田尾氏にとっては「納得できないことが多かった」と