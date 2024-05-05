鹿島アントラーズ初のヨーロッパ出身選手アレクサンダル・チャヴリッチ（前編）ジーコを筆頭に、鹿島アントラーズは多くのブラジル人選手がチームを牽引し、数々のタイトルを獲得してきた伝統がある。そうした歴史のあるクラブに今季、初のヨーロッパ出身選手として加わり、新風を吹かせているのがFWアレクサンダル・チャヴリッチ（セルビア／29歳）だ。「キャリアの通過点にするつもりで来たわけではなく、自分はアントラーズで