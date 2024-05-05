5日も全国的に晴れ、最高気温が30度以上の「真夏日」が一部地域で予想される。注意が必要なのは熱中症への対応だ。熱中症に詳しい中部国際医療センター（岐阜県美濃加茂市）の奥寺敬・集中治療部長は「熱中症は死に至る恐れのある一方で、適切に対応すれば、防ぎやすい病気」と、事前の予防の必要性を訴える。中部国際医療センターの奥寺敬集中治療部長＝奥寺さん提供奥寺さんによると、熱中症は、過剰な運動や湿度が高い環境