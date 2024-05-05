“ニセ森永卓郎”との出会い近頃、有名人になりすました投資詐欺が急増している。きっかけはSNS上に表示される広告だ。その多くは前澤友作氏や堀江貴文氏といった有名人が投資を呼びかける内容で、思わずクリックしてしまう人が少なくない。もちろん、すべてデタラメだ。使われている写真はすべて無断使用で、彼らは一切関与していない。お金を振り込んだら最後、詐欺グループの懐に吸い込まれていく。ネット詐欺の案件を多く扱う