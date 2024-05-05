「あの日、夕食を準備する時間になっても、一向に現れませんでした。部屋まで呼びに行ったら、あいつは首を吊っていました」（A氏）【画像】「海の警察」と呼ばれる海上保安庁の姿◆ ◆ ◆悲劇は2021年6月30日、海上保安庁の「第11管区海上保安本部」（沖縄県）に所属する巡視船「ひさまつ」内で起きた。亡くなった佐藤創さん（仮名・20）は、この年の3月に配属された新人だった。佐藤さんの死は長らく秘匿されてきた。ようや