モナコの南野拓実が4日のリーグアン第32節クレルモン戦で圧巻のゴールを決めた。前半16分に決めた先制ゴールがこちら（動画45秒から）。ゴールまでこぼれを拾うとトップコーナーに完璧なシュートを叩き込んでみせた。GKも動けない文句なしの一発だ。南野の今季9得点目などでモナコが最下位相手に4-1の勝利を飾っている。クラブ公式によれば、南野は「ボールが足元に来て、周りにスペースがあったから時間をかけた。そして、ボール