5月1日、フランス、南米への外遊に出発した岸田文雄首相。円安などどこ吹く風だ（写真・つのだよしお/アフロ）4月30日、帝国データバンクは、5月に値上げする食品の平均値上げ率が31％となり、2022年4月の調査開始以来、初めて30％を超えたとの結果を発表したと、共同通信などが報じた。報道によると、原材料価格の高騰に加え、円安が進み輸入コストが上がったことや、賃上げで人件費が上昇したことが要因だという。自民党は