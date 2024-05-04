客を乗せて運転代行中に飲酒運転したとして、福岡県警柳川署は3日、自称同県みやま市瀬高町、運転代行業の男性（50）を道路交通法違反（酒気帯び運転）容疑で現行犯逮捕した。調べに対し「酒は飲んだが、時間がたったので抜けていると思った」と容疑を否認しているという。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件逮捕容疑は3日午後9時10分ごろ、みやま市瀬高町の国道209号で酒気を帯びた状態で乗用車を運転したとしている。み