●映画につなげる収益化の流れも見事主要23作がそろった2024年春ドラマ。今回もドラマ解説者の木村隆志が、主要新作の初回放送をウォッチし、俳優名や視聴率など「業界のしがらみを無視」したガチンコでオススメ作品を探っていく。別記事(「2024年春ドラマ」オススメ5作を発表“多彩な品ぞろえ”で起こった“春の異変”とは)において2024年春ドラマの主な傾向を【［1］強力主演が生み出した“多彩な品ぞろえ”［2］過去の事件
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