4日夜、福岡県新宮町の弁当店でおもちゃの拳銃のようなものを持った男による強盗未遂事件がありました。男は逃走中です。警察によりますと、4日午後8時半ごろ、福岡県新宮町三代西の弁当店で男が女性店員におもちゃの拳銃のようなものを突きつけ、「金を出せ」と脅しました。その後、男は、店の駐車場に車が入ってきたのを見ると、何も奪わずに走って店を出たということです。当時店に、客はおらず店員2人がいましたが、ケガはあり