タレントの山田邦子が、きょう5日放送の日本テレビ系『行列のできる相談所』（毎週日曜後9：00）にゲスト出演する。【番組カット】昭和の伝説に驚く影山優佳山田は、2022年『M-1グランプリ』の審査員を務め、忖度なしのストレートな発言が話題になった。それ以降、各メディアに引っ張りだこの再ブレークを果たした。そんな山田にとって禁断の共演と呼べる人物が、モノマネが得意な女性タレント・S。山田と同じ1960年生まれ