少女時代の元メンバーで、現在は歌手として活動しているジェシカが、中国のオーディション番組出演中の近況を伝えた。

【写真】ジェシカ、“美スタイル”際立つ白ドレス

ジェシカは7月21日、自身のインスタグラムに「They told me I can't, that's why I did(彼らは私にはできないと言った。それが、私がした理由)」という意味深な文章とともに、数枚の写真を投稿した。

公開された写真のジェシカはタイトな黒い衣装と紫のジャケットを着用し、絵画の前でポーズを取っている。ぴったりとした服が、引き締まった体つきを際立たせている点が目を引く。

(写真=ジェシカInstagram)

『乗風破浪的姐姐3』は、30代以上の女性スターたちでガールズグループとして再デビューに挑戦する記録を描いた番組だ。デビュー15周年を迎えた少女時代が、久しぶりのフルアルバムでカムバックする今夏、ジェシカは中国ガールズグループとして再デビューを目指している。

なおジェシカは2007年に少女時代の一員としてデビューしたあと、2014年に脱退。歌手として活動し、現在は実業家のタイラー・クォンと熱愛中だ。

◇ジェシカ プロフィール

1989年4月18日生まれ。サンフランシスコ出身の韓国系アメリカ人で、本名ジェシカ・チョン(韓国名はチョン・スヨン)。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、2014年のグループ所属当時に自身のブランド『BLANC&ECLARE』を立ち上げてデザイナーとしても活動した。しかし、そのことが原因で所属事務所およびメンバーと対立し、グループを脱退することとなった。現在は韓国とアメリカ、さらには香港などを行き来しながら活動している。妹は、ガールズグループf(x)出身のクリスタル。