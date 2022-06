Googleが、自社の提供するビデオ会議ツールの「Google Meet」とビデオ通話アプリの「Google Duo」を統合すると発表しました。

Bringing Google Meet features to Duo for a single, integrated video solution | Google Cloud Blog

https://cloud.google.com/blog/products/workspace/bringing-the-power-of-google-meet-to-google-duo-users

Google is combining Meet and Duo into a single app for voice and video calls - The Verge

https://www.theverge.com/2022/6/1/23149832/google-meet-duo-combination-voice-video

GoogleがGoogle MeetとGoogle Duoの2つを統合し、今後はGoogle Meetだけが残ることになると発表しました。これにより、Google Meetはユーザーが生活の中で必要とするような通話機能がすべてひとつにまとめられたアプリとなります。

Google Workspaceの責任者であるJavier Soltero氏は、「本当に重要なのは、どのツールをどのような目的で、どのような状況で使用するかについて、人々がどのように選択しているかを理解することです」と語っています。音声通話やビデオ通話を行うことができるコミュニケーションアプリは数百万種類も存在しており、それぞれのアプリが独自のルールと規範、連絡先リストを備えています。しかし、ユーザーはこれらのアプリを仕事用として使ったり、個人用として使ったりと、その用途はバラバラです。Googleはアプリごとに分けられている用途をGmailアドレスや電話番号ごとにまとめることを望んでいるそうです。

新型コロナウイルスのパンデミックに際し、Google Meetはビデオ会議やグループチャットのための協力なプラットフォームとして成長を遂げました。一方で、Google Duoは個人が利用するビデオ通話アプリおよびメッセージングアプリとして広く普及しています。そこで、GoogleはGoogle Duoのすべての機能をGoogle Meetに統合することで、2つのアプリの長所を残すことができると確信したそうです。

単一のアプリではなくなるGoogle Duoは、2016年に1対1のビデオ通話を行うためのアプリとして登場しました。このGoogle DuoがGoogle Meetに統合されることで、これまでMeetではリンクを送信したりGoogleカレンダーの招待状にある巨大なMeetボタンを押してもらったりしなければならなかった会議参加依頼が、電話番号を利用した通話などでも行えるようになります。

なお、今後Google DuoはGoogle Meetの機能を多数アップデートで取得することとなり、2022年後半には名称がGoogle Meetに変更されることとなります。その後、既存のGoogle Meetアプリは「Meet Original」という名称に変更され、最終的には廃止される見込みです。

Googleによると、新型コロナウイルスのパンデミック期間にGoogle Meetが成長したことで、Googleは音声およびビデオ通話に関する取り組みに集中できるようになったとのこと。これにより、Google Meetが単なる会議以上のものを意味するようになったとSoltero氏は記しています。

なお、海外メディアのThe Vergeは「Google MeetとGoogle Duoの統合がスムーズに行けば、Googleは一夜にしてWhatsAppやFaceTimeといったアプリの競合アプリを手にすることになりますが、わずらわしさや複雑さを伴わずに統合できる場合に限られます」と記しました。